La Federación Española de Taekwondo niega que haya cometido fraude con las subvenciones públicas
El organismo que preside el alicantino Jesús Castellanos defiende que no ha desviado dinero público y señala una campaña para dañar su imagen
La Real Federación Española de Taekwondo (RFET) que preside el alicantino Jesús Castellanos ha salido al paso en relación con las diligencias previas 285/2025, abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 9 del Tribunal de Instancia de Alicante, asegurando que las acusaciones vertidas carecen de fundamento y responden a intereses personales que dañan la imagen del taekwondo español.
En un comunicado oficial, la Junta Directiva de la RFET afirma que el denunciante, D. Eugenio Granjo Fuertes, junto a miembros de la Junta Directiva de la Federación Valenciana de Taekwondo, “no representan en absoluto al taekwondo español ni a sus deportistas, clubes, árbitros y técnicos”. En este sentido, la Federación subraya que el 97% de los miembros de su Asamblea General ha manifestado su rechazo a las reiteradas acusaciones y denuncias promovidas, según la entidad, por dos personas que “perjudican de forma constante la imagen del taekwondo”.
La RFET explica que las diligencias judiciales tienen su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía de Alicante por el Sr. Granjo, basada en supuestas conductas irregulares que, según la Federación, no han sido concretadas ni acompañadas de hechos con relevancia penal. Desde la Junta Directiva se califica la denuncia como “absolutamente falaz” y se insiste en que su única finalidad es desacreditar a la institución y a sus dirigentes.
Asimismo, la Federación señala que el denunciante mantiene desde hace años un comportamiento similar, sin que ninguna de sus actuaciones haya prosperado. En cuanto a la gestión económica, la RFET asegura haber justificado y acreditado ante el Consejo Superior de Deportes la totalidad de las subvenciones y fondos públicos recibidos, contando con el visto bueno del organismo. Por ello, considera falsas y carentes de base las acusaciones relacionadas con una supuesta desviación de fondos públicos.
Según el comunicado, toda la documentación requerida ya ha sido presentada ante el Juzgado, demostrando que no ha existido irregularidad alguna en el uso del dinero público y que las afirmaciones del denunciante no se apoyan en pruebas.
Finalmente, la Junta Directiva y la Asamblea General de la Real Federación Española de Taekwondo han reiterado su “repulsa total” frente a unas denuncias que, a su juicio, dañan la reputación de un deporte olímpico que destaca por los éxitos cosechados para el deporte español. La Federación anuncia además que, una vez se produzca el sobreseimiento y archivo de las diligencias, ejercerá las acciones legales que considere oportunas contra el denunciante.
COMUNICADO OFICIAL
La Junta Directiva de la Real Federación Española de Taekwondo, en relación a las noticias publicadas en los diversos medios de comunicación y redes sociales en relación a Diligencias Previas 285/2025 del Juzgado Plaza nº9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, manifiesta:
PRIMERO.- Que el denunciante junto a los miembros de la Junta Directiva de la Federación Valenciana de Taekwondo no representan en absoluto al Taekwondo español, ni a sus deportistas, clubes, árbitros y técnicos.
El 97% de los miembros de la Asamblea General de la Real Federación española de Taekwondo muestra su rechazo frente a las constantes acusaciones y denuncias interesadas de dos personas que dañan continuamente la imagen del Taekwondo.
SEGUNDO.- Las referidas actuaciones se inician como consecuencia de una denuncia interpuesta por Dº Eugenio Granjo Fuertes ante la Fiscalía de Alicante, aludiendo a supuestas conductas, que ni siquiera concreta, y que dice podrían haber llevado a cabo personas de la Real Federación Española de Taekwondo.
TERCERO.- El Sr. Granjo, denunciante, no concreta hecho alguno que pudiera tener carácter delictivo, tratándose de una denuncia absolutamente falaz y que no tiene como finalidad sino perjudicar la imagen de la Real Federación Española de Taekwondo y de sus dirigentes.
CUARTO.- El Sr. Granjo Fuertes lleva años con un comportamiento similar, sin que haya obtenido resultado positivo de ninguna clase.
QUINTO.- La Real Federación Española de Taekwondo ha justificado y acreditado ante el Consejo Superior de Deportes todas y cada una de las subvenciones y dinero público recibido, habiendo obtenido el beneplácito y conformidad del Consejo Superior de Deportes, siendo absolutamente falso cualquier insidiosa acusación, que no se basa en absoluto en ningún hecho cierto, sino en manifestaciones completamente falsas.
La Real Federación Española de Taekwondo, según acuerdo de su Junta Directiva, procederá a ejercer las acciones de toda índole que resulten pertinentes frente al denunciante, una vez se obtenga el sobreseimiento y archivo de las presentes Diligencias Previas de la Plaza N.º 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
SEXTO.- La Real Federación Española de Taekwondo ha presentado ante el Juzgado toda la documentación precisa que evidencia que no ha habido desviación en absoluto de dinero público, y que lo pretendido por el denunciante Sr. Granjo en absoluto es cierto ni real, no apoyándose en prueba de ninguna clase.
SEPTIMO.- La junta Directiva y Asamblea de la Real Federación Española de Taekwondo ha manifestado reiteradamente la repulsa total contra los denunciantes por dañar constantemente la imagen de todo el Taekwondo, uno de los deportes Olímpicos que mas éxitos aporta al deporte español.
