La Federación Española de Taekwondo niega que haya cometido fraude con las subvenciones públicas

La Real Federación Española de Taekwondo (RFET) que preside el alicantino Jesús Castellanos ha salido al paso en relación con las diligencias previas 285/2025, abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 9 del Tribunal de Instancia de Alicante, asegurando que las acusaciones vertidas carecen de fundamento y responden a intereses personales que dañan la imagen del taekwondo español.

En un comunicado oficial, la Junta Directiva de la RFET afirma que el denunciante, D. Eugenio Granjo Fuertes, junto a miembros de la Junta Directiva de la Federación Valenciana de Taekwondo, “no representan en absoluto al taekwondo español ni a sus deportistas, clubes, árbitros y técnicos”. En este sentido, la Federación subraya que el 97% de los miembros de su Asamblea General ha manifestado su rechazo a las reiteradas acusaciones y denuncias promovidas, según la entidad, por dos personas que “perjudican de forma constante la imagen del taekwondo”.

La RFET explica que las diligencias judiciales tienen su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía de Alicante por el Sr. Granjo, basada en supuestas conductas irregulares que, según la Federación, no han sido concretadas ni acompañadas de hechos con relevancia penal. Desde la Junta Directiva se califica la denuncia como “absolutamente falaz” y se insiste en que su única finalidad es desacreditar a la institución y a sus dirigentes.

Asimismo, la Federación señala que el denunciante mantiene desde hace años un comportamiento similar, sin que ninguna de sus actuaciones haya prosperado. En cuanto a la gestión económica, la RFET asegura haber justificado y acreditado ante el Consejo Superior de Deportes la totalidad de las subvenciones y fondos públicos recibidos, contando con el visto bueno del organismo. Por ello, considera falsas y carentes de base las acusaciones relacionadas con una supuesta desviación de fondos públicos.

Según el comunicado, toda la documentación requerida ya ha sido presentada ante el Juzgado, demostrando que no ha existido irregularidad alguna en el uso del dinero público y que las afirmaciones del denunciante no se apoyan en pruebas.

Noticias relacionadas

Finalmente, la Junta Directiva y la Asamblea General de la Real Federación Española de Taekwondo han reiterado su “repulsa total” frente a unas denuncias que, a su juicio, dañan la reputación de un deporte olímpico que destaca por los éxitos cosechados para el deporte español. La Federación anuncia además que, una vez se produzca el sobreseimiento y archivo de las diligencias, ejercerá las acciones legales que considere oportunas contra el denunciante.