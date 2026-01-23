El Huesitos La Vila se enfrenta al Complutense Cisneros en busca de seguir arriba

El Huesitos La Vila viaja este fin de semana a Madrid para jugar el domingo (12.30) ante un complicado rival como el Complutense Cisneros. Será una importante prueba de fuego, ya que es el rival que tendrá el conjunto vilero en las semifinales de la NTT Data Copa de Rey del próximo mes. El conjunto que entrena Falu Quirelli afronta el encuentro con gran motivación tras caer ante el VRAC aunque con muy buenas sensaciones en un encuentro de gran igualdad y emoción. El Huesitos es consciente de la dificultad del encuentro ante un complicado rival que juega en su estadio. La plantilla tiene claro que debe mantener el nivel que está demostrando durante toda la temporada para seguir en lo alto de la clasificación. El equipo es cuarto en una campaña que está siendo espectacular a todos los niveles. El Complutense Cisneros, sexto clasificado, no pondrá las cosas fáciles este domingo.