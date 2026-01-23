El Real Club de Regatas presenta en Fitur el Nacional de 420 y la Tabarca Vela

El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, la 30 edición de TabarcaVela Diputación de Alicante, regata de cruceros de Alto Nivel, que es un referente en el calendario de competiciones nacionales e internacionales. El RCRA ha puesto el foco también en otro gran evento deportivo, el Campeonato de España de la clase 420, en una presentación que ha tenido lugar en el espacio de Turisme de la Generalitat Valenciana.

De las dos citas deportivas de gran relevancia para el RCRA, el Campeonato de España 420 reunirá a alrededor de 160 jóvenes regatistas de entre 12 y 20 años, convirtiendo Alicante en punto de encuentro para la cantera de la vela española. Es una cita que reafirma el compromiso del RCRA con el desarrollo del talento joven y el deporte base.

Se trata de una competición que permite a los regatistas adquirir experiencia competitiva y técnica en un entorno exigente, al tiempo que abre la puerta a su progresión hacia futuras clases olímpicas.

En el acto en Fitur, el director técnico de equipo de regatas del RCRA, José Manuel Ruiz, ha explicado que “estamos encantados de acoger en Alicante el Campeonato de España 420, una competición que reúne a algunos de los jóvenes con mayor proyección de la vela nacional. Para el RCRA es una oportunidad magnífica de seguir contribuyendo a la formación de regatistas, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en valores como el esfuerzo, la convivencia y el respeto por el mar”.

Alejandro Diaz, gerente del RCRA, Miguel López, presidente del RCRA, Nuria Sánchez, firectora del Tabarca Vela y Jose Manuel Ruiz, director técnico de equipo de regatas / INFORMACION

30 aniversario del TabarcaVela

En Fitur se ha presentado también una edición muy especial de la regata Tabarca Vela, la número 30; una competición que es sinónimo de historia y compromiso con los deportes náuticos. Es una regata que atrae cada edición a deportistas de diferentes comunidades autónomas y del extranjero.

La regata TabarcaVela se celebra durante cinco días en julio y ofrece a los turistas y ciudadanos un auténtico espectáculo en el mar, en pleno julio, con los veleros compitiendo en la bahía de la ciudad. Es, por tanto, un reclamo para atraer turistas a la ciudad en plena temporada turística alta.

Nuría Sánchez, directora del Tabarca Vela Diputación / INFORMACION

Al referirse a la regata, su directora, Núria Sánchez Nomdedeu, ha destacado que “alcanzar treinta ediciones es un hito que refleja la consolidación de la regata y el trabajo continuado del club a lo largo de los años”.

“TabarcaVela es una competición plenamente asentada en el calendario náutico nacional y cada año despierta un mayor interés fuera de nuestras fronteras uniendo valores como igualdad y sostenibilidad”, ha agregado.

Noticias relacionadas

En 2026, el Real Club de Regatas de Alicante sigue conjugando turismo, náutica y deporte durante todo el año, por lo que es motor para la desestacionalización del turismo. De hecho durante todo el año se desarrollarán actividades de remo, pesca, piragua y vela, sin olvidar que el RCRA se prepara para ser sede del Europeo de Clase Olímpica ILCA en 2027.