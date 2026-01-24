El Atticgo Elche sale del lío a tiempo y saca el billete para cuartos

Susto, reacción y rodillo. El Atticgo Elche cumplió el aparente trámite del partido de vuelta de octavos de final de la EHF European Cup y derrotó al Gminy Kobierzyce polaco por la misma renta de goles que en la ida (27-21), evidenciando la diferencia de nivel entre ambas escuadras, pese al pundonor de las visitantes en la primera parte, y sacando su billete para los cuartos de su competición fetiche.

El duelo empezó con las ilicitanas espesas, tanto en ataque como en defensa, chocando continuamente con Saltaniuk, mientras que las polacas sabían que su única esperanza pasaba por desgastarse al inicio y esperar que los nervios jugaran una mala pasada a las locales. Llegó a haber tensión, con un 1-4 de salida y bola para 1-5 y con un 4-8, tras varios siete metros en contra del Atticgo, debido a desajustes defensivos.

Las jugadoras del Atticgo Elche atienden a las indicaciones de Zabalegui / Áxel Álvarez

La acción clave del encuentro en ese momento posiblemente fue un paradón de Morales con la punta del pie que terminó en gol de Oppedal a la contra, pasando del posible 4-9, que hubiese colocado al Gminy Kobierzyce a solo un gol en el global, al real y tranquilizador 5-8. Además, ahí emergió Laguna, con tres dianas consecutivas que igualaron la contienda.

Notable segundo tiempo

Cualquier posibilidad de esperanza en remontar para el Gminy Kobierzyce se frenó en esos instantes, en los que Figueiredo también soltó su brazo. La portuguesa y Laguna, con seis tantos cada una, fueron las máximas realizadoras del encuentro. Al descanso, situación totalmente controlada, con tablas en el electrónico (9-9).

En la reanudación, el Atticgo Elche no dio opción a un nuevo susto. Méndez, con dos goles a portería vacía por el intento del técnico visitante de ganar fuelle ofensivo ante el bajón físico que iban dando sus jugadoras, dio las primeras ventajas a las franjiverdes, que poco a poco empezaron a marcar distancia en el marcador.

Zaira Benítez conduce un ataque del Atticgo / Áxel Álvarez

Con orgullo, al Gminy Kobierzyce le quedó un último arreón para tratar, al menos, de pelear por el triunfo en el compromiso de vuelta. Entonces, un parcial contundente de 5-0 de las ilicitanas, dirigidas por Alberto Zabalegui ante la baja por paternidad de Joaquín Rocamora, enterró también la ilusión polaca por asaltar el pabellón Esperanza Lag.

De ahí a la conclusión ya hubo poco que echarse a la boca. Las visitantes trataron de que la diferencia no se abultase, pero tras conseguirlo en un primer instante, se vieron sobrepasadas en los minutos finales, yéndose la renta a los seis de distancia, exactamente la misma que en la ida de hace una semana. Un gol en salto de Figueiredo casi sobre la bocina cerró el choque y la eliminatoria, dando paso a los abrazos y las felicitaciones de un equipo que ya está a solo tres pasos (cuartos, semifinales y final) de repetir la hazaña de hace dos cursos y volver a levantar una copa europea.