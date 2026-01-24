Javier López: «Queremos recuperar el espíritu del Real Club de Regatas de Alicante»

Unidad y transparencia. Esas fueron las dos ideas principales en torno a las que vertebró la presentación de su candidatura, y la de su equipo, clave en su proyecto, Javier López, el segundo de los tres candidatos a la presidencia del Real Club de Regatas de Alicante en exponer sus ideas de cara a las elecciones del 6 de febrero, de las que saldrá la directiva que liderará la entidad hasta 2030.

«Tenemos una idea clara: recuperar el espíritu del RCRA. El club atraviesa un momento delicado, falta transparencia y hay división, con un clima hostil e incluso perdiendo las formas en las asambleas», comenzó su exposición López, que se mostró bastante crítico con la gestión actual del club.

«Queremos devolver al RCRA su rumbo y su unidad, resolver los problemas que nos dividen y garantizar su progreso para los próximos 100 ó 200 años», continuó el candidato, que elogió al resto de miembros de su equipo, destacando su «mirada moderna y profesional» y que representan la opción de un relevo generacional.

La transparencia fue un concepto clave en la exposición de López, que estuvo arropado por un centenar de socios en la sede de la entidad. En caso de ser presidente, creará un portal de transparencia para que todos los socios conozcan las decisiones que se toman. «Nuestro primer compromiso es recuperar la confianza del socio. Todos somos iguales. Nadie debe creerse más que otro», aseveró.

Los pantalanes

La polémica de los pantalanes, uno de los principales motivos de preocupación en el Real Club de Regatas en los últimos años, tuvo una presencia bastante importante en la presentación de la candidatura de López, tanto en la parte expositivo como luego en el turno de preguntas.

«El coste de cinco millones es excesivo. Necesitamos rigor y presupuestos reales», comenzó López, que aseguró que en caso de ser presidente encargará informes externos de la situación, siempre con participación de la asamblea, con el conocimiento de todos los socios de la entidad marítima.

Luego, al ser cuestionado para que expusiera con mayor detalle las líneas de actuación de su equipo en la polémica de los pantalanes, el grupo comandado por López destacó la incertidumbre actual porque no se conoce la situación real. En este sentido, aseguran haberse reunido ya con representantes del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Generalitat para explorar diversas vías de financiación, poniendo como ejemplo los 9 millones de euros percibidos en Mallorca. Además de estas ayudas a nivel local, provincial y autonómico, también abren opciones de fondos europeos.

Plan estratégico

«Vamos a desarrollar un plan estratégico hasta 2048 que aporte estabilidad», continuó López, cabeza visible de un grupo de socios que estuvieron arropándole y resolviendo las dudas planteadas por los allí presentes.

Parte del equipo de Javier López expone su candidatura a liderar el Real Club de Regatas / Jose Navarro

Dentro de ese plan, la candidatura encabezada por Javier López destaca como algunas de sus líneas maestras la captación de talento joven, mejorar la atención al socio sin reducir plantilla, dar un paso adelante por fin en materia de sostenibilidad y situar al RCRA en el panorama competitivo internacional.

«Este es un proyecto para todos los socios. Todos cabemos dentro del club y todos tenemos el derecho a opinar. Volvamos a poner al Real Club de Regatas de Alicante donde se merece», finalizó su exposición López, que el 6 de febrero se presentará a las urnas como uno de los tres candidatos a la presidencia, en competencia con Javier Romero y Juan José Albert.