Dylan Groenewegen vence en la Clàssica CV 1969 que arrancó en La Nucia

La 42ª edición de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 GP València tiene vencedor: Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). El velocista neerlandés ha sido el más rápido en las calles de València y se ha impuesto a Paul Magnier (Soudal-Quick-Step) y Emilien Jeannière (TotalEnergies) en un grupo reducido tras la aparición del viento.

El final del tríptico de carreras valencianas se ha iniciado con un día soleado en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucia, pero el viento pronto aparecería para convertirse en un impedimento decisivo en la carrera. El camino a València no ha dejado tiempo a la especulación, ya que en los primeros kilómetros el pelotón ha afrontado la subida al mítico Coll de Rates por su vertiente desde Callosa d’en Sarrià. Pese a la dureza propuesta por el recorrido, los ataques han sido selectivos en esta primera parte y pocos han sido los que han buscado moverse.

El pelotón, durante la subida de un puerto. / Clàssica CV 1969

Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), Leijnse (Anicolor / Campicarn) y Murguialday (Euskaltel - Euskadi) han sido los únicos valientes que han podido distanciarse del pelotón. Sin embargo, tras varios kilómetros, el corredor vasco se ha descolgado del grupo dejando en dos la fuga del día. El control del pelotón lo han mantenido durante toda la etapa los equipos Soudal Quick-Step y Unibet Rose Rockets.

El trío de cabeza ha llegado a tener una renta máxima de 5 minutos, pero el fuerte control por parte de los equipos de los sprinters no ha permitido que se jueguen la victoria final. Pese a ello, los dos fugados han logrado puntuar tanto en Coll de Rates como en el Alto de Beniarrés siendo Enzo Leijnse el que más puntos ha sumado para llevarse la clasificación de la Montaña. El neerlandés también ha sido el primero en cruzar el Sprint Intermedio de Alfarrasí, aunque no le ha servido para la victoria de esta clasificación.

El pelotón, durante un tramo de la carrera. / Clàssica CV 1969

El primer intento de romper el pelotón ha llegado por parte del equipo australiano, Jayco AlUla. Pese a que no ha logrado su objetivo, la tensión ya ha permanecido hasta el final. Y ha sido con la carrera completamente lanzada y con el grupo de cabeza neutralizado a falta de 37 km, cuando se ha llegado al Sprint Intermedio de Sueca y el viento ha roto el grupo en dos.

La victoria final se la ha jugado un grupo de 25 ciclistas, entre los que se encontraban los dos máximos favoritos: Magnier y Groenewegen. Ya en las calles de la capital valenciana el grupo se ha enfilado en un rápido sprint con viento en contra donde el neerlandés, gracias a la ayuda de su equipo, se ha llevado la 2ª victoria en la Clàssica CV 1969. En cuanto al resto de clasificaciones, Enzo Leijnse se ha llevado el maillot de la montaña, Maxime Jarnet los sprints intermedios, Héctor Álvarez ha sido el mejor valenciano y Hayco Alula el mejor equipo.