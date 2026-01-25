Felipe Orts concluye la Copa del Mundo con dos puestos «top»

Doble cita de la Copa del Mundo de ciclocrós, cerrando la temporada 2025-2026, y más alegrías para un Felipe Orts que confirma su progresión durante el duro invierno de este deporte en el que se está consolidando en la élite, entre los grandes dominadores centroeuropeos que apenas dejan migajas a los demás. Una rara avis que se ha ganado el respeto de todos aquellos expertos que ven como un español es capaz de codearse con belgas y neerlandeses.

Tras su histórico podio en Benidorm de la semana pasada, tercer clasificado en una cita que servía para convertirle en el primer deportista español capaz de subirse al cajón en una prueba de la Copa del Mundo, el vilero ha cerrado este fin de semana el curso con dos notables posiciones más. No hubo «medalla» en esta ocasión, pero sí dos nuevas exhibiciones para engordar su currículum.

Orts firmó dos posiciones «top» para terminar la temporada. Quinto en Maasmechelen (Bélgica), el sábado; y sexto en Hoogerheide (Países Bajos), este domingo. Una dinámica que se suma a los dos octavos que había logrado en las pruebas previas a Benidorm y que dan fe del nivel real del alicantino, que había tenido una primera parte de Copa del Mundo bastante discreta, lejos no solo de los mejores, inalcanzables en este deporte, sino también de aquellos con los que el vilero puede y debe competir.

En Maasmechelen, Orts terminó en quinta posición, a 24 segundos del ganador, el imperial Mathieu van der Poel. El español no pudo seguir el ritmo de los cuatro ciclistas que pelearon por el triunfo hasta el final, ya que Tibor del Grosso terminó en la segunda plaza a dos segundos del vencedor; Niels Vandeputte fue tercero a cuatro segundos y Thibau Nys concluyó quinto, a seis segundos. Por detrás, el vilero rodó con bastante ventaja.

Ese esfuerzo en Bélgica y el posterior traslado para poner el broche a la Copa del Mundo apenas unas horas después no pesaron en las piernas de un Orts que, si bien «perdió» una plaza en Hoogergeide y acabó mucho más lejos de Van der Poel, concretamente a un minuto y 23 segundos, la realidad es que tocó el podio con la yema de los dedos.

Con el ogro imbatible escapado, a una distancia sideral del resto, las otras dos posiciones de mérito se la jugaron entre un pelotón perseguidor del que formó parte Orts, sin éxito en la intentona de cazar una segunda o tercera posición. A solo tres segundos estuvieron, con Del Grosso y Vandeputte nuevamente secundando en el cajón a Van der Poel.

En la general de la Copa del Mundo, Felipe Orts ha concluido undécimo, lastrado por ese flojo inicio de curso, en el que además se perdió dos pruebas, al sumar un total de 143 puntos. El ganador, cómo no, ha sido Van der Poel, con 320 puntos y pleno de triunfos: ganó las ocho carreras en las que participó. Segundo ha sido Nys con 264 puntos y tres victorias; y tercero Vandeputte con 247 puntos, muy regular, pero sin triunfos.

El próximo objetivo de Orts será el Campeonato del Mundo de ciclocrós, que tendrá lugar el fin de semana que viene en la localidad neerlandesa de Hulst. El año pasado, en Francia, el vilero fue octavo en la prueba por relevos y duodécimo en la individual.