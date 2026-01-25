El Huesitos La Vila cae ante el Cisneros pero se mantiene en la parte alta (45-14)

El Huesitos La Vila no tuvo su mejor día en Madrid y cayó ante un Complutense Cisneros que dominó durante la mayor parte del partido. El conjunto vilero puso lucha y entrega durante todo el duelo, pero fue insuficiente para luchar ante un rival más eficiente y que no desperdició sus ocasiones para ensayar.

El Huesitos llegó al descanso con un 21-7 y sensaciones irregulares, con problemas en defensa y espesura en ataque. En la segunda parte no mejoró el panorama y el conjunto vilero fue a remolque de su rival y sin apenas mordiente a nivel ofensivo. Los ensayos de Estanislao Pérez y Juan Francisco Fenocchio fueron insuficientes para pelear por el partido.

Ahora se ponen todos los sentidos en la semifinal de la NTT Data Copa del Rey que se disputa el 8 de febrero, en el mismo escenario y ante el mismo rival. Pese a la derrota, el equipo de Falu Quirelli se mantiene en la cuarta posición.

Noticias relacionadas

Lucas Caputto confía en superar el bache: “Nos vamos tristes, nos superaron, intentamos jugar pero no pudimos, tenemos que mejorar porque llevamos tres partidos que no encontramos el ritmo de juego y los rivales nos superan. Tenemos dos semanas ahora para pensar en la revancha porque tenemos la semifinal de Copa en Madrid ante este mismo rival”.