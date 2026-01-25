Natación
La ilicitana Ángela Martínez suma dos podios en el meeting de Ginebra
La joven deportista fue segunda en 1.500 metros libres y tercera en 800
La nadadora ilicitana Ángela Martínez, que alterna pruebas en piscina y en aguas abiertas, ha firmado una destacada participación en el prestigioso meeting internacional de Ginebra que se ha disputado este fin de semana en la ciudad suiza.
Martínez era una de las veinte deportistas españolas con plaza para disputar esta competición. Lo hacía, además, por partida doble, en las pruebas de 800 y 1.500 metros libres, las dos que mejor se adaptan a sus características dentro de la piscina, dado el fondo que atesora.
La ilicitana consiguió subirse al podio en ambas pruebas disputadas, con un segundo puesto el viernes en los 1.500 metros y una tercera plaza el sábado en 800, por lo que sigue su progresión, cuyo objetivo a medio-largo plazo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.
Las pruebas de Martínez
En los 1.500 metros hubo exhibición española en Ginebra, ya que las tres plazas del podio fueron copadas por representantes nacionales. Martínez fue segunda, parando el crono en un tiempo de 16 minutos, 37 segundos y 49 centésimas, por detrás de María de Valdés (16:25.83) y por delante de Candela Sánchez (16:40.79).
Al día siguiente, en los 800 metros, la ilicitana bajó un peldaño en el podio, a la tercera plaza, en una carrera que volvió a ganar De Valdés y en la que emergió la italiana Emma Vittoria Giannelli, que fue segunda. Ángela Martínez firmó un tiempo de 8 minutos, 45 segundos y 44 centésimas, batiendo en un apretado duelo a otra transalpina, Lucrezia Domina, que fue cuarta.
