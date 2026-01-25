Roberto Domenech: "Sería fantástico ver al Horneo Eón competir en Europa"

El pasado verano, el Horneo Eón Alicante se hizo con los servicios de Roberto Domenech, un portero procedente del Servigroup Benidorm. Este arrancó su carrera en el Barcelona, llegando incluso a debutar en Asobal. A lo largo del presente curso, ha ido creciendo su importancia en el equipo hasta el punto de convertirse en una de las figuras más destacadas del cuadro alicantino. El buen momento de forma del equipo no se entiende sin sus paradas y afronta la segunda vuelta con más ganas que nunca.

Pregunta: El Horneo Eón Alicante es noveno en liga tras la llegada de Roi Sánchez al banquillo. ¿Qué ha cambiado con el nuevo entrenador?

Respuesta: Cuando pasan cosas de este estilo es más importante cambiar la dinámica que aspectos tácticos. Nos ha venido bien ese cambio de rutina porque al llegar un nuevo entrenador empiezas a hacer las cosas de forma diferente. Poder cambiar la manera de trabajar nos ha venido muy bien, más allá de sí tácticamente es mejor una cosa o la otra.

Roberto Domenech celebra durante un partido de la actual temporada. / Horneo Eón Alicante

P: ¿Qué nota le pondría al rendimiento del equipo en esta primera vuelta?

R: Haciendo una media de como empezamos y de como hemos terminado pondría un seis. Teniendo en cuenta que en estos últimos partidos la nota debería ser bastante más alta, pero conforme empezamos… Me quedo con una puntuación entre el seis y el siete.

P: ¿Y al suyo?

R: Podría decir lo mismo. Acabé en un gran momento de forma junto a todo el equipo. Si yo conseguía hacer buenos partidos es porque el equipo defendía muy bien, éramos muy sólidos. Haciendo también media, diría que la misma nota, en torno a un seis o a un siete.

"Sería fantástico estar entre los diez o los ocho primeros y ver si en algún momento podemos pelear por plaza europea" Roberto Domenech — Portero del Horneo Eón Alicante

P: En los últimos partidos antes del parón, ha sido una de las figuras más destacadas con grandes paradas. ¿Cómo se vive?

R: Ha sido bastante ilusionante. Ver que estábamos en una mala dinámica y de repente empezar a ganar partidos, a jugar muy bien y a demostrar el equipo que somos nos ha hecho, además de motivarnos, tener más ilusión y esperanza. Nos ha hecho creer en que esta temporada podía ser mucho más bonita de lo que pensábamos que iba a ser al principio.

P: En la temporada 2022/2023 debutó en Asobal con el Barcelona. ¿Qué significó para usted?

R: Siempre lo diré, es uno de los momentos más especiales que he vivido en mi carrera deportiva. Fue muy emocionante, encima debuté en el Palau. Fue súper bonito y le guardo muchísimo cariño.

P: El próximo partido es en el Palau, imagino que será un partido especial…

R: Desde luego. Siempre que voy allí es especial. Jugar contra el Barça es una ilusión extra y más para mí que fue mi casa. Es complicado, porque lo más probable es que ellos estén muy por encima de nuestro nivel, pero siempre se va con la ilusión de poder competir y de poder hacer partido. Es un duelo ilusionante, veremos a ver como va.

"Me gustaría aumentar las paradas, los porcentajes y poder ayudar todavía más al equipo" Roberto Domenech — Portero del Horneo Eón Alicante

P: El 16 de enero se anunció la llegada de David Faílde, un nuevo portero. ¿Cómo se vive desde dentro la competencia en una posición tan importante como la portería?

R: Siempre he dicho que en la portería se necesitan dos porteros que se complementen bien. Ahora, con la llegada de David, así va a ser. Es un chaval con muchísimo talento, la competición en la portería siempre es buena porque te hace estar en alerta y te obliga a rendir al máximo en los entrenamientos y en los partidos. Eso es lo que te hace mejorar como portero. Vivo el nuevo fichaje con ilusión y con ganas de poder enseñarle todo lo que pueda y que él me pueda enseñar a mí todo lo posible también.

P: ¿Qué objetivos se marca el club para el segundo tramo de la temporada?

R: El objetivo generalmente es seguir como hasta ahora, porque estábamos en un momento dulce y hay que continuar así. A nivel de resultados miramos la salvación, eso seguro. Sería fantástico estar entre los diez o los ocho primeros y ver si en algún momento podemos pelear por plaza europea. Es cierto que es muy complicado, pero todo es posible.

P: ¿Qué objetivos se marca usted personalmente?

R: Seguir el ritmo que llevo, que creo que está siendo bueno. Siendo más ambicioso me gustaría aumentar las paradas, los porcentajes y poder ayudar todavía más al equipo.

"El público se lo está pasando bien, está disfrutando y eso se nota muchísimo" Roberto Domenech — Portero del Horneo Eón Alicante

P: Se han escapado algunos partidos por la mínima en el tramo final. ¿Qué cree que puede faltar?

R: Falta un poco de coordinación, al final somos un equipo recién ascendido con muchísima gente nueva. También estamos pecando de inexperiencia, no de los jugadores en sí, sino de jugar juntos, porque muchos somos nuevos. Hay un núcleo de gente que ya estaba el año pasado, pero con tanta gente nueva entenderse cuesta un poco.

P: ¿Cómo de importante es el apoyo de la gente en el Pitiu?

R: Lo hemos podido ver, el primer partido contra el Barça fue increíble. Ahora que la afición ha visto que empezamos a ganar partidos y a dar la cara se ha volcado muchísimo con nosotros. El público se lo está pasando bien, está disfrutando y eso se nota muchísimo.

Vista a largo plazo

P: ¿Cómo ve al Horneo Eón Alicante a largo plazo?

R: Espero que sea un club que aguante muchos años en Asobal a medida que vaya creciendo y que devuelva a Alicante esa ilusión por el balonmano. Si se siguen haciendo las cosas bien y la gente sigue animando, ojalá poder estar en la parte alta de la clasificación y poder clasificarse a Europa algún año.

P: ¿Cómo gestiona la presión de estar en una posición tan expuesta como es la portería?

R: Lo más importante en la portería es ir balón a balón, que lo que ha pasado en la acción anterior no te afecte en la siguiente. Hay que gestionarlo así, dentro de un mismo partido hay momentos buenos y momentos malos. No tienes que venirte abajo, porque luego vas a tener más oportunidades. No hay que dejar que un par de goles tontos te desconcentren, en los partidos hay subidas y bajadas. Las bajadas no pueden afectarte.