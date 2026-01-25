Tablas en el derbi y jornada negativa para los alicantinos

Jornada de decepciones para los equipos alicantinos en la Segunda Federación. El plato fuerte corrió a cargo de Orihuela e Ilicitano en el derbi provincial, sin embargo, ambos se tuvieron que conformar con un reparto de puntos. El Intercity abrió la jornada el sábado y lo hizo cayendo en casa ante el Real Madrid C por 1 a 2. Un desenlace similar tuvo también el Alcoyano, ya que cayó por 0 a 2 en el Collao ante el Olot y suma cuatro encuentros consecutivos sin ver puerta.

El Intercity se desmorona

El Intercity se acabó desmoronando ante el Real Madrid C en un encuentro donde los locales mantuvieron la posesión y el control del balón, mientras que el físico lo puso el filial madrileño. El primer tiempo fue manejado por un Intercity que tuvo las mejores aproximaciones, pero sin concretar de cara a puerta. Mientras tanto, el filial blanco robaba y no dudaba en salir con velocidad aprovechando el físico de sus futbolistas. Cuando el primer tiempo se diluía, de penalti Julio Gracia daba ventaja a los de Quique Hernández. En la reanudación, el filial le metió una marcha más al encuentro y con ello sacó tajada en el juego y en el marcador. En menos de diez minutos, un doblete de Adri Arnuncio daba vuelta al resultado y dejaba sin puntuar a un Intercity que ya no encontró el camino del gol y sumó su segundo traspié consecutivo.

Actas de los tres encuentros. / INFORMACIÓN

Tablas en el derbi

Primer tiempo de igualdad y brega en Los Arcos donde el conjunto local intentó ir arriba y apretó a un Ilicitano con equilibrio y paciencia atrás. Cuando el choque estaba camino de consumirse en sus primeros cuarenta y cinco minutos, la insistencia local, con un balón desde banda derecha, lo hizo bueno Marc Sirera entrando en área de Ramos para poner el 1-0 en el marcador. En la reanudación, Gonzalo al cuarto de hora tuvo el segundo en una acción evitada por la zaga visitante camino de gol. A renglón seguido, Ramos desbarató un penalti. Con el partido abierto, el filial empataba en los últimos diez minutos con una acción de Piri que ante Buigues vería puerta para consumar el empate final. De esta manera, el Ilicitano vuelve a sumar otra jornada más certificando su gran 2026 y el Orihuela sigue dejando dudas.

El Alcoyano cae en casa

El Alcoyano se vio sorprendido en el Collao ante el Olot tras un encuentro que se mantuvo con vida hasta el tramo final, pero que terminó siéndole la fortuna esquiva al conjunto de la montaña . El primer tiempo quiso el Alcoyano ponerlo de cara con Lado primero y Chinchilla y Steven antes de llegar el descanso, pero en ningún momento pudieron perforar la red del cuadro visitante. En el segundo periodo el primer aviso serio de los de la garrotxa fue un centro chut de Arumi rozando travesaño local. Con equilibrio el tramo final concedió a Marc Mas el primer tanto visitante. Ya en el añadido, cuando el Alcoyano buscaba darle la vuelta al partido para poder regalar un triunfo a su gente, Pau Salvans apuntilló el triunfo visitante. Tras esto, el Alcoyano suma cuatro partidos sin ver puerta.