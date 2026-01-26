Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finaliza el Open Bahía de Altea pese a las difíciles condiciones meteorológicas

Más de 120 regatistas se dieron cita en una edición marcada por la presencia internacional

El Club Náutico de Altea ha dado por finalizada una nueva edición del Open Bahía de Altea.

Kike Calabuig

Kike Calabuig

El Club Náutico de Altea ha dado por finalizada una nueva edición del Open Bahía de Altea, celebrado los días 24 y 25 de enero tras el parón navideño, abriendo así el calendario deportivo de 2026. La prueba, ya consolidada como un clásico del invierno en el litoral alicantino, ha reunido a más de 120 regatistas de vela ligera de toda la Comunitat Valenciana y otros siete países europeos, entre ellos Inglaterra, Irlanda, Italia, Ucrania, Croacia y Checoslovaquia.

La previsión meteorológica ya anunciaba un fin de semana complicado, con viento muy intenso y cambiante. El comité de regatas tuvo que enfrentarse a condiciones adversas tanto el sábado como el domingo, viéndose obligado a enviar a la flota de vuelta a puerto en ambas jornadas al superarse los 24 nudos de viento, tal y como establece el protocolo de seguridad de la organización.

Las condiciones meteorológicas jugaron en contra de la organización.

A pesar de las adversas condiciones, con rachas que llegaron a los 32 nudos en varios momentos del fin de semana, el comité de regatas logró sacar adelante dos mangas en la clase 420 y una manga en ILCA 7, mientras que ILCA 4 e ILCA 6 no pudieron disputar ninguna prueba.

La entrega de trofeos se celebró el domingo a las 15:30 horas en las instalaciones del Club Náutico de Altea, reconociendo el esfuerzo y la deportividad de los participantes, especialmente ante las duras condiciones del mar.

Resultados:

  • Clase ILCA 7:

1.º Guillermo Suárez – CN Altea

2.º Adolfo Virgili – RCR Alicante

3.º Gonzalo Suárez – CN Altea

  • Clase 420 Masculino

1.º Eduardo Navarro / Thomas Sánchez – RCR Alicante

2.º Víctor Bou / Alejandro Rodríguez – RCR Alicante

3.º Mauro Poveda / Pelayo Poveda – RCN Valencia

  • Clase 420 Femenino

1.º Elena Álvarez-Miranda / Lili Mouysset – RCN Valencia

2.º Carmen García / Carlota Gómez – CN Altea / CN Jávea

3.º Águeda Ivorra / Francisca Saldías – CN Altea

