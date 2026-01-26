Finaliza el Open Bahía de Altea pese a las difíciles condiciones meteorológicas

El Club Náutico de Altea ha dado por finalizada una nueva edición del Open Bahía de Altea, celebrado los días 24 y 25 de enero tras el parón navideño, abriendo así el calendario deportivo de 2026. La prueba, ya consolidada como un clásico del invierno en el litoral alicantino, ha reunido a más de 120 regatistas de vela ligera de toda la Comunitat Valenciana y otros siete países europeos, entre ellos Inglaterra, Irlanda, Italia, Ucrania, Croacia y Checoslovaquia.

La previsión meteorológica ya anunciaba un fin de semana complicado, con viento muy intenso y cambiante. El comité de regatas tuvo que enfrentarse a condiciones adversas tanto el sábado como el domingo, viéndose obligado a enviar a la flota de vuelta a puerto en ambas jornadas al superarse los 24 nudos de viento, tal y como establece el protocolo de seguridad de la organización.

Las condiciones meteorológicas jugaron en contra de la organización. / Club Náutico de Altea

A pesar de las adversas condiciones, con rachas que llegaron a los 32 nudos en varios momentos del fin de semana, el comité de regatas logró sacar adelante dos mangas en la clase 420 y una manga en ILCA 7, mientras que ILCA 4 e ILCA 6 no pudieron disputar ninguna prueba.

La entrega de trofeos se celebró el domingo a las 15:30 horas en las instalaciones del Club Náutico de Altea, reconociendo el esfuerzo y la deportividad de los participantes, especialmente ante las duras condiciones del mar.