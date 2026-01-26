El ‘Motocross Internacional Villa de Crevillent’ celebra el domingo su 25 aniversario de la mano de la Diputación

Algunos de los mejores pilotos de motocross del mundo como José Antonio Butrón, 17 veces campeón de España, Adrià Monné, David Braceras o Víctor Alonso se darán cita este domingo 1 de febrero en el ‘Motocross Internacional Villa de Crevillent’. La Diputación de Alicante colabora un año más en la organización y difusión de esta mítica prueba deportiva que llega a su 25 edición.

El diputado provincial Antonio Bernabeu ha presentado esta mañana todos los detalles de este evento que, como en ediciones anteriores, rendirá homenaje al piloto ilicitano José Manuel Pérez ‘Carni’, fallecido en el año 2005 a causa de un accidente cuando disputaba el Rally Barcelona-Dakar.

El acto ha contado también con la intervención del presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, José Luis Berenguer, el concejal de Deportes de Crevillent, David Amorós, el presidente del Club MotoSport Carreres, Francisco Carreres, y el piloto alicantino de MX2 David Braceras.

“ Invertir en deporte es invertir en salud y bienestar. Por ello, desde la Diputación de Alicante no podemos más que respaldar esta iniciativa que, además, contribuye enormemente a difundir la imagen de Crevillent y de su maravilloso entorno ”, ha señalado Bernabeu.

Como es habitual, el ‘Motocross Internacional Villa de Crevillent’ se llevará a cabo en el Circuito El Cossil, uno de los más atractivos y completos de la Comunitat Valenciana. En él, los deportistas deberán enfrentarse a un trazado de 1.500 metros de longitud, con numerosos desniveles y saltos espectaculares.

En este sentido, David Amorós ha destacado la belleza del enclave natural en el que se disputa y su excelente acogida. “ Esta prueba atrae cada año a multitud de personas, tanto del municipio como de fuera. Es un acontecimiento que todos los vecinos conocen y esperan, ya que nos permite disfrutar de un día de deporte fantástico en un espacio privilegiado, junto al pantano de la localidad y en plena Sierra de Crevillent ”, ha manifestado el concejal.

Por su parte, Francisco Carreres ha explicado que la carrera, abierta a las categorías MxÉlite (MX-1, MX-2, MX-3 y MX-A) y Mx85, es puntuable para el Campeonato de Motocross de la Comunitat Valenciana y ha recordado que las inscripciones, que se pueden realizar a través de la página web www.fmcv.es, permanecerán abiertas hasta el próximo jueves a las 12:00 horas. “ Este año contaremos con la participación de unos cien pilotos, aproximadamente ”, ha puntualizado el organizador.

El evento, que en este 25 aniversario destaca especialmente por la calidad de los pilotos participantes, se ha consolidado como una de las pruebas de pretemporada más valoradas a nivel nacional e internacional. Así lo ha corroborado David Braceras, quien ha señalado que la parrilla de este año “ tiene un gran nivel, lo que nos servirá para tener las primeras referencias de cara al inicio de la temporada ”.

Noticias relacionadas