Polémica en el Muro-Novelda por insultos racistas y lanzamiento de objetos

El encuentro correspondiente a la jornada 16 de Primera FFCV que disputaron este domingo el Muro y el Novelda en el campo de La Llometa, feudo del primero de los clubes mencionados, fue suspendido temporalmente en los últimos minutos del mismo, con el marcador favorable al conjunto local (2-0) por una serie de incidentes de índole racista y violentos.

Según denuncia el club visitante (Novelda) en un comunicado oficial emitido a través de sus canales oficiales, durante el encuentro hubo insultos racistas hacia uno de sus jugadores, lo que obligó a activar el protocolo contra la violencia racista. Tras continuar el juego, en el minuto 89 se lanzó al terreno de juego una botella de gran tamaño, según denuncia la entidad de Novelda, que estuvo a punto de dar a uno de los colegiados, lo que provocó la suspensión temporal del partido.

El Novelda se queja también de la falta de efectivos de seguridad y exige responsabilidad y medidas contundentes para erradicar este tipo de comportamientos, además de recalcar su apoyo a sus futbolistas insultados (Peter y Yusuf) y al equipo arbitral.

Comunicado íntegro Novelda CF Desde el Novelda CF denunciamos y condenamos con absoluta firmeza los gravísimos hechos ocurridos en nuestra visita a Muro de Alcoy frente al Muro CF. Durante el encuentro, aficionados del equipo local profirieron insultos racistas hacia uno de nuestros jugadores, lo que obligó a activar el protocolo contra la violencia racista. Posteriormente, en el minuto 89, fue lanzada al terreno de juego una botella de gran tamaño, pasando a escasos centímetros de un asistente arbitral y poniendo en serio peligro la integridad de los participantes, lo que provocó la suspensión temporal del partido ante la ausencia de fuerzas de seguridad. El Novelda CF no va a tolerar ningún acto de racismo ni de violencia en el fútbol. Exigimos responsabilidades y medidas contundentes para erradicar comportamientos que no tienen cabida en el deporte. Nuestro apoyo total a Peter y Yusuf y al equipo arbitral. El respeto y la seguridad no son negociables.

Por su parte, el club local (Muro), en otro comunicado oficial, dio su versión de los hechos, condenando cualquier insulto racista o comportamiento discriminatorio y advirtiendo de que su entidad actuó de manera inmediata cuando se activo el protocolo contra la violencia racista, identificando a la persona que profirió dichas expresiones ("morenito", "negrito" y "negro") y adoptando las medidas oportunas, recalcando que no es socia del club.

Sobre el lanzamiento de objetos que obligó a suspender temporalmente el partido en el minuto 89, el Muro asegura que tanto la botella de agua como una caja de plástico se lanzaron desde el exterior del recinto, por lo que elude cualquier tipo de responsabilidad sobre los actos, asegurando que interpondrá una denuncia ante la Guardia Civil para tratar de identificar a estas personas.

Comunicado íntegro Muro CF Desde el Muro CF queremos manifestar públicamente nuestra postura ante los hechos ocurridos durante el encuentro disputado en el día de hoy frente al Novelda CF en el Estadio Municipal de La Llometa. En primer lugar, el Muro CF condena de manera rotunda cualquier tipo de insulto racista o comportamiento discriminatorio, valores que no tienen cabida ni en el fútbol ni en nuestra sociedad. Tal y como recoge el acta arbitral, ante la expresión proferida desde la grada —“morenito, negrito, negro”— el club actuó de forma inmediata, identificando el sector desde el que se produjeron los hechos y adoptando las medidas oportunas con las personas allí presentes. Asimismo, el Muro CF desea aclarar que la persona implicada no es socia del club, manteniendo una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. Queremos subrayar que la afición del Muro CF ha sido y es ejemplar, como demuestran los numerosos años de competición sin que se haya producido ningún incidente de público en La Llometa, circunstancia reconocida por estamentos arbitrales y federativos. En relación con los hechos ocurridos en el minuto 89, el Muro CF desea aclarar que tanto la botella de agua como una caja de plástico de frutas rotulada “MercaAlicante” fueron lanzadas de forma simultánea desde el exterior de la instalación deportiva, accediendo al terreno de juego a través del hueco existente entre el tejado y el muro perimetral. Ambos objetos procedían de la zona exterior donde se encontraba estacionado el autobús del equipo visitante, y no fueron arrojados desde la grada ni por personas que se encontraran dentro del recinto, por lo que el Muro CF no puede responsabilizarse de actos cometidos por individuos ajenos a la instalación deportiva y fuera del control del club. Ante la gravedad de lo sucedido, el Muro CF interpondrá denuncia ante la Guardia Civil con el fin de solicitar el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad existentes en las inmediaciones del estadio y proceder a la identificación de los responsables, ya que estos hechos han puesto en riesgo la integridad de la afición, de los jugadores de ambos equipos y del equipo arbitral. Desde el Muro CF reiteramos nuestro compromiso con un fútbol basado en el respeto, la convivencia y la seguridad, y mostramos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades y organismos competentes para el esclarecimiento de los hechos.

El partido terminó con victoria local por 2-0, una vez llegaron efectivos policiales para garantizar la seguridad de jugadores y colegiados. El Novelda es líder de esta categoría con 37 puntos y esta ha sido su primera derrota de la temporada, tras concluir invicto la primera vuelta de la competición, mientras que el Muro ocupa la cuarta posición, a seis puntos de su rival de este domingo.