Chocolates Valor y Huesitos revalidan su apuesta por el rugby en La Vila

Huesitos reafirma su confianza, una temporada más, como titol sponsor del Club de Rugby La Vila, el único equipo de la Comunidad Valenciana que se mantiene en la División de Honor del rugby español, la máxima competición de este deporte, que disputa para situarse entre los primeros puestos de la liga.

De esta manera, Huesitos seguirá como patrocinador principal del club, también de su escuela y academia, y naming rights del equipo. Huesitos y Chocolates Valor siguen demostrando, con esta iniciativa, su compromiso histórico con la sociedad y su entorno más cercano, así como con los valores que representa un deporte como el rugby: integridad, pasión, solidaridad, disciplina y respeto, recogidos bajo el acrónimo DRIPS y respaldado por World Rugby.

Filosofía afín

“Chocolates Valor y nuestra marca Huesitos han encontrado en el rugby una filosofía afín, con unos valores que nos parecen positivos para compartir con los jóvenes, un público muy cercano a nuestra marca de snacks” explica Valeriano López, CEO de Chocolates Valor, quien destaca que estamos asistiendo al despegue de un deporte que hasta hace poco era minoritario y que despierta un creciente interés.

Los jugadores del Huesitos La Vila tras un partido / David Revenga / David Revenga

El Huesitos La Vila se enfrentará el fin de semana del 7 y 8 de febrero al Complutense Cisneros en una de las semifinales de la NTT Data Copa del Rey de rugby, que se disputará a partido único en Madrid y en estos momentos se encuentra en la cuarta posición de la liga DH.

Cabe destacar la cercanía emocional que vincula a Valor con este club vilero, dado que la planta de Villajoyosa de la compañía se encuentra ubicado a tan solo 4 kilómetros de la casa del Club de Rugby La Vila, situada en el estadio de “El Pantano”, donde cada semana entrenan las diferentes categorías del club, y que alberga los partidos en casa que disputa el primer equipo en DH.