Balonmano
La guardameta Nicole Morales renueva una temporada con el Atticgo Elche
Será la novena temporada que arranque como franjiverde la portera internacional por España
EFE
La guardameta internacional española Nicole Morales ha renovado una temporada más su compromiso con el Atticgo Elche, conjunto que compite en la Liga Guerreras Iberdrola, según ha anunciado este martes la entidad ilicitana.
La jugadora catalana, que llegó procedente del Granollers, cumplirá el próximo curso su novena temporada en Elche, donde ha sido protagonista directa de la mejor etapa del equipo, con el que ha conquistado tres títulos.
"Para mí el Club Balonmano Elche es más que un escudo o unos colores, ya que forman parte de mi historia. Aquí he crecido y creado un sentimiento de pertenencia que no lo voy a perder jamás", afirmó a los medios del club la portera catalana.
"Sigo apostando por el Club Balonmano Elche porque además de ser un proyecto que me da estabilidad es el mejor sitio para seguir creciendo y mejorando", dijo Morales, que agradeció el compromiso y cariño de los aficionados ilicitanos.
Además, el club ilicitano ya ha confirmado que cuenta en su plantilla para la próxima temporada, además, con las jugadoras con contrato en vigor Carmen Figueiredo, Lisa Oppedal Zaira Benítez, Esther Martín-Buro, Vanessa Rubio, Lidia Trinidad Bomabá, Teresa Antón, Erika Vladu y Daniela Aguado.
