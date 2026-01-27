Juan José Albert: “El Real Club de Regatas de Alicante unido es mucho más fuerte”

Con una gran apuesta por la unión de toda la masa social del Real Club de Regatas de Alicante presenta su proyecto Juan José Albert, el tercero de los candidatos a presidir una de las entidades deportivas más simbólicas y reconocibles de la capital provincial. Fundada en 1989, celebrará elecciones el 6 de febrero y lejos de tomarla como un enfrentamiento entre grupos, Albert defiende que esta votación es una decisión histórica que requiere responsabilidad, diálogo y visión de futuro.

Criado desde niño en el club, Juan José Albert aprendió a nadar y navegar, además de descubrir una forma de vivir ligada al mar, al deporte y a una comunidad que siempre ha sentido como suya. Precisamente, a raíz de este respeto y cariño hacia el Real Club de Regatas de Alicante, nace su candidatura con el objetivo de volver a recuperar su mayor fortaleza, la unidad desde la diversidad.

Junta Directica de la propuesta encabezada por Juan José Albert. / INFORMACIÓN

Según Juan José Albert, la entidad vive una división interna entre secciones y en los últimos años la falta de información, la ausencia de una rendición de cuentas regularmente y la sensación de distancia entre la Junta Directiva y los socios han generado desconfianza. Todos estos hechos "debilitan nuestros sentimientos", es por ello que el candidato defiende que ha llegado el momento "de un cambio sereno, responsable y profundamente respetuoso con los estatutos, con los fines del Club y con sus socios. Un cambio que devuelva al RCRA la ilusión y la cohesión interna con una gestión moderna, profesional y transparente".

Principios de la candidatura

Partiendo de la necesidad imperiosa de volver a conseguir una unidad entre la masa social de la entidad, son muchos los principios de actuación de la candidatura, todos con el fin de mejorar la situación de un club tan emblemático como es el Real Club de Regatas de Alicante. Con la transparencia por bandera, la candidatura recoge que se someterá a la decisión de la asamblea una modificación profunda de los estatutos con el objetivo de regular de manera pormenorizada las atribuciones de la Junta Directa y del Presidente. También, se planteará la creación de un fondo de reserva protegido estatutariamente.

"Formaremos mesas de trabajo conjunto donde todos los deportes están representados y donde los intereses culturales, sociales y proyectos de apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro serán potenciados. Fomentaremos el deporte de base hasta la competición para todas las edades y se dará apoyo institucional y logístico a todos los deportes", defiende Albert.

Centro de Tecnificación

También ha anunciado el objetivo de impulsar el deporte de alta competición y la propuesta de la creación de un Centro de Tecnificación en la sede "Tiro Pichón" con el interés de la ayuda de instituciones públicas y privadas locales, autonómicas y en su caso, también estatales. Además, Albert desvela en su programa que se realizarán estudios para la rehabilitación de nuevas zonas destinadas al disfrute de los socios y en beneficio de la propia entidad.

"Crearemos un archivo fotográfico con la participación de todos los socios del club, así como una hemeroteca digital y potenciaremos la ludoteca para los socios más pequeños. Nos propondremos llegar a un acuerdo con los armadores y socios del club para la reparación de los pantalanes valorando positivamente la búsqueda de una propuesta coherente con unos presupuestos ajustados a la realidad que eviten la sensación de agravio a los socios no armadores y defiendan, en definitiva, la ecuanimidad de la masa social", defiende el tercero de los candidatos a la presidencia del RCRA.

Pantalanes

Por último, la línea de actuación de la candidatura de Albert sostiene el proyecto de investigar la situación real de los pantalanes, los costes de reparación y la opinión de los armadores en la toma de decisiones al respecto: "Para nuestro equipo de trabajo será impensable que la preparación y ejecución de los trabajos se lleve a cabo mediante la previa licitación en concurso público y transparente de todos los contratos adoptando las medidas que resulten necesarias para obtener las máximas garantías, ejecución y durabilidad de los trabajos".

Según Juan José Albert es el momento de emprender un nuevo rumbo, uno que permita afrontar con garantías el reto más importante de la historia reciente de la entidad. Bajo el lema de "Un club unido, un futuro sólido", el candidato emprende su objetivo de presidir el RCRA bajo la reflexión de que "la improvisación es una falta de respeto al patrimonio y a los socios".