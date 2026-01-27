Las Leonas convierten Alicante en el epicentro del rugby femenino nacional

El Bonalba Resort vuelve a ser, un año más, el cuartel general del rugby femenino español. Las instalaciones alicantinas acogen a lo largo de esta semana una concentración conjunta de las selecciones femeninas de rugby 7 y rugby XV, un despliegue de talento que marca el inicio de un 2026 estratégico para el crecimiento y la consolidación del combinado nacional.

Por un lado, la selección de rugby 7s, dirigida por María Ribera, trabaja en Bonalba desde el pasado domingo en una concentración clave para mantener el ritmo competitivo antes del arranque de las HSBC SVNS 2. Como parte de esta preparación, Las Leonas7s afrontarán este jueves y viernes un exigente training camp frente a las selecciones de Kenia y Bélgica, rivales de alto nivel que servirán para afinar detalles a poco más de un mes del inicio oficial de la competición.

Convocatoria de Las Leonas 7s Plantilla: Olivia Fresneda (AD Ing. Industriales Las Rozas), Dennise Gortazar, Marta Fresno, Ametsa Ulibarri, Marta Cantabrana, Carlota Caicoya, Jimena Blanco-Hortiguera (Silicius Majadahonda), Paula Requena, María Calvo, Juana Stella, María del Mar Molina, Ana Cortés, Arancha Leotte (Complutense Cisneros), Carmen Miranda (VRAC Quesos Entrepinares), Daniela García (Colina Clinic El Salvador), Abril Camacho (CR Sant Cugat), Cristina López (Rugby Turia), Martina Serrano (Stade Toulousain), Alba Capell (Sale Sharks), Silvia Morales, Anne Fernández de Corres y María García (RFER). Staff técnico: María Ribera (seleccionadora), Mar Álvarez (entrenadora/preparadora física), Elena García (manager), Enar Lucio (fisioterapeuta) y César Rodríguez (readaptador).

El nuevo formato de las HSBC SVNS divide ahora el circuito mundial en tres divisiones. España competirá en la segunda categoría, el SVNS 2, con el objetivo de alcanzar las grandes finales y optar al regreso a la élite. Para ello, deberá disputar tres citas decisivas: Nairobi (14 y 15 de febrero), Montevideo (21 y 22 de marzo) y São Paulo (28 y 29 de marzo). En estos torneos, Las Leonas7s se medirán a potencias emergentes como China, Kenia o Brasil, además de Sudáfrica y Argentina, oro y plata respectivamente en el SVNS 3 celebrado el pasado 18 de enero en Dubái.

La fase final del circuito, en la que se decidirán campeonatos, ascensos y descensos, se celebrará posteriormente en tres escenarios de primer nivel: Hong Kong (17-19 de abril), Valladolid (29-31 de mayo) y Burdeos (5-7 de junio), con la capital vallisoletana como una de las sedes destacadas del calendario internacional.

De forma paralela, Bonalba acoge desde este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de enero la primera concentración de la temporada de la selección femenina de rugby XV. El equipo dirigido por Aroa González inicia así un nuevo ciclo tras cerrar el anterior con su participación en el Mundial de Inglaterra. En esta ocasión, la seleccionadora ha citado a un total de 39 jugadoras en una convocatoria amplia que permitirá realizar pruebas físicas y evaluar de cerca a jóvenes talentos que ya están destacando tanto en la Liga Iberdrola como en la Élite 1 francesa.

Convocatoria de Las Leonas XV Plantilla: Lea Ducher (Simón Verde Sport Cocos Sevilla), Amaia Erbina, Carla Villegas, Beatriz Rivera, Belsay Escudero, Bingbing Vergara, Inés Antolinez, Claudia de la Loma, María Miguel, Kiara Esposito, Sidorella Bracic, Tecla Masoko (Colina Clinic El Salvador), Paula Garzón, Gaia Tartinville (Barça Rugbi), Iris Egea, Ariadna Antonio (BUC Barcelona), Marina García, Lara Cook (CR Sant Cugat), Nuria Jou, Leire Aguilar (UE Santboiana), Goreti Barrutieta (Durango RT), Gemma Silva, Maider Aresti, Naroa Azpitarte, Luna Arroyo (Getxo RT), Oihane López de Ullibarri, Isabel Rodríguez (Rialta CRAT Coruña), Camino Sotomayor, Claudia Pérez, Martina Márquez, Cayetana Álvarez (Silicius Majadahonda), Victoria Rosell (Complutense Cisneros), Valentina Pérez, Nadina Cisa (Rugby Turia), Carmen Nwatu (CAU Valencia), Cristina García (Stade Toulousain), Estrella Gago (Stade Toulousain), Elena Martínez (Stade Rennais) y Laure Tabarot (RC Toulon). Staff técnico: Aroa González (entrenadora), Alberto Socias y Miguel Velasco (entrenadores), Mónica Castelo (manager), Michael Hogg y Manuel García (preparadores físicos), Héctor Herrero (nutricionista), Manolo Cano (médico) y Javier González (fisioterapeuta).

La coincidencia de ambas selecciones en Alicante refuerza el papel de Bonalba como referente del rugby femenino nacional y consolida su apodo de ‘Casa Leonas’, un espacio ya habitual para la preparación de los equipos que representan a España en la élite internacional.