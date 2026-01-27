La Nucía será sede de la Mediterranean Volley Cup 2026

Más de 750 jugadores y jugadoras participarán en la Mediterranean Volley Cup, que se celebrará del 2 al 5 de abril, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. El torneo internacional de voleibol base tendrá como una de sus sedes oficiales a La Nucía, Ciudad del Deporte, y reunirá a equipos desde categoría alevín hasta juvenil.

La presentación oficial del torneo ha tenido lugar en la mañana de este martes y ha contado con la presencia de Nacho Macipe, CEO de QLSPORT; Rafa Pascual, considerado por muchos como el mejor jugador español de la historia y campeón de Europa en 2007 con la selección española, que ejerce como padrino del torneo; y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La edición de 2026 prevé la participación de más de 750 jugadores, junto a familiares y acompañantes, lo que promete suponer un importante impacto deportivo, social y económico en las distintas sedes anfitrionas. El torneo está organizado conjuntamente por RP1 y QLSPORT, empresa líder en la organización de eventos deportivos.

La Mediterranean Volley Cup forma parte de RP1, el proyecto colaborativo liderado por Rafa Pascual, que concibe el voleibol como una herramienta de formación y transformación social. Durante la presentación, Pascual destacó que “La Nucía es un referente deportivo en España. Para nosotros es una sede ideal para seguir haciendo crecer la Mediterranean Volley Cup y para transmitir, a través del voleibol, valores de esfuerzo, convivencia y comunidad”.

El torneo contará también con María Segura, ex capitana de la selección española, como embajadora del evento, por lo que la Mediterranean Volley Cup reunirá a los dos excapitanes de la Selección Española de Voleibol.

Por su parte, Nacho Macipe subrayó que “contar con La Nucía como sede nos permite ofrecer una experiencia organizativa y deportiva de primer nivel. Este acuerdo refuerza la calidad del torneo y el impacto positivo que buscamos en cada edición”.

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, puso en valor la importancia de este torneo internacional de voleibol base, que llega de la mano de “una leyenda del voleibol español y mundial como Rafa Pascual”. Además, destacó que “es un gran torneo de voleibol base con el mejor padrino posible, que movilizará a un gran número de personas entre participantes y familiares, generando un importante retorno económico en La Nucía y en las comarcas de la Marina Baixa y Alta”.

Cano concluyó señalando que este evento supone “un paso más en la consolidación de la marca ‘La Nucía, Ciudad del Deporte’ y en el apoyo al deporte base, del que saldrán los jugadores del futuro del voleibol español”.