Arranca la Lliga de Pilota Valenciana de la Diputación de Alicante con la participación de 82 equipos

Este fin de semana arranca una nueva edición de la Lliga de Pilota Valenciana ‘Trofeu Diputació d’Alacant’. Un total de 82 equipos participan este año en este importante campeonato que engloba las modalidades de ‘A Llargues’ y ‘A Palma’ y que se prolongará hasta el próximo mes de junio.

El diputado de Deportes, Bernabé Cano, y el presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, presentaron ayer por la tarde en el MARQ todos los detalles de esta competición, que se ha consolidado como una de las más populares y significativas de la Comunitat Valenciana. El acto contó también con la presencia del vicepresidente de la FPV de Juegos a Rayas, Juanra Such, alcaldes y concejales de los distintos municipios en los que se jugarán las partidas y jugadores de los clubs que participarán en las competiciones.

“La Diputación de Alicante colabora desde hace años en la organización y difusión de estas dos ligas que constituyen un acontecimiento deportivo esencial para nuestros pueblos ya que, además de atraer cada día a un mayor número de aficionados, nos ayuda a preservar y potenciar esta disciplina tan arraigada y vinculada a nuestra tierra”, ha señalado el diputado.

Agost, Benasau, Benidorm, Benifallim, Benimantell, Calp, Castell de Castells, Crevillent, El Campello, El Poble Nou de Benitatxell, Finestrat, Ibi, La Nucía, La Vall de Laguar, La Vila Joiosa, Llíber, Murla, Mutxamel, Onil, Orba, Parcent, Polop de la Marina, Relleu, Sant Joan d’Alacant -Benimagrell-, Sant Vicent del Raspeig, Sella, Tibi, Xàbia y Xaló, así como la mancomunidad La Rectoria, participarán en este torneo, al que también se sumarán algunas localidades de la provincia de Valencia.

Las ligas ‘A Llargues’ y ‘A Palma’, que llegan a su 42ª y 34ª edición, respectivamente, concluirán con dos grandes finales que se celebrarán en el municipio de Mutxamel los fines de semana del 13 y 14 de junio y 20 y 21 de junio.