Otro golpe de suerte para Djokovic: Musetti se lesiona cuando tenía al serbio contra las cuerdas

La suerte de Novak Djokovic en este Open de Australia está acabando con todas las reservas mundiales. El serbio, que tenía el partido muy lejos ante Lorenzo Musetti, se benefició de una lesión inoportuna del italiano cuando le dominaba por dos sets (6-3, 6-4, 1-3 y retirada).

Dominio total y absoluto de Musetti en el partido hasta que a inicios del tercer set empezó a notar molestias en su aductor, que le imposibilitaron poder moverse ya con comodidad.

Había pasado muchos apuros el serbio durante todo el partido, pero otro golpe de suerte en forma de lesión del rival, como ya sucedió en octavos ante Mensik, cuando no tuvo que ni jugar, le hace avanzar a otras semifinales de Grand Slam.

Roto y desconsolado se fue Musetti de la pista en medio de su turno de saque. "Ha sido mucho mejor que yo. Debería haber ganado" sentenció firme Djokovic en la entrevista post partido a pie de pista, en la que explicó que también sufrió problemas físicos.

PROBLEMAS PARA DJOKOVIC

Pese a tener un inicio de partido brillante, con una rotura inicial que le puso en ventaja en el marcador, Djokovic no encontró el ritmo ni los golpes deseados, viéndose además afectado por una enorme llaga en su pie de la que fue tratado en varias ocasiones.

"No lo he hecho bien. Me ha costado mucho" aseguró muy autocrítico el serbio, que disfrutará de otra vida extra aquí en Australia, donde alcanza sus semifinales número 54 de Grand Slam.

Musetti lesionado / AP

Tras ser él quien tuvo que retirarse hace un año en las semifinales ante Zverev, Djokovic volverá a tener la oportunidad de alcanzar una nueva final en Australia, aunque él mismo sabe que deberá cambiar radicalmente su imagen. "Debería estar rumbo para casa. Creo que tengo que ir a practicar un rato para mejorar mi nivel de hoy" recalcó el serbio.

¿LA SUERTE DEL CAMPEÓN?

Una situación que recuerda y mucho lo que le sucedió a Jannik Sinner el pasado Wimbledon ante Dimitrov, cuando tenía el partido muy cuesta arriba y el búlgaro sufrió una lesión en su pectoral que le dejó KO de inmediato. Tras ello, el italiano se hizo con el título.

Para Djokovic el camino que le queda hasta su 25º título todavía es muy largo aunque sean ya semifinales. El propio Sinner o Shelton serán su rival en las 'semis' del viernes, necesitando otra cara muy distinta sea quien sea su rival.

Djokovic, a 'semis' sin ganar un set / AP

El nivel que ha mostrado el serbio en sus tres partidos y medio que ha jugado está lejos de lo que requiere el nivel de estas últimas rondas, algo que sabe bien porque ya cayó en cada uno de los Grand Slams de 2025. De hecho, en dos de ellos fue el propio Sinner quien lo apeó.