Más de 150 deportistas se dan cita en el mayor evento de escalada celebrado en Alicante

Lo que comenzó como un proyecto deportivo hace apenas dos años y medio se ha transformado en un auténtico fenómeno social en Alicante. Para celebrar este crecimiento, el próximo sábado 31 de enero, el ClimbPro Center organizará el mayor evento de escalada celebrado hasta la fecha en la ciudad, una jornada abierta que combinará competición, convivencia y cultura local.

El evento contará con una competición OPEN en la que participarán 150 escaladores de todos los niveles, reflejando el carácter inclusivo y popular que ha adquirido la escalada deportiva en la provincia. Como plato fuerte, se disputará una categoría PRO, en la que los mejores escaladores competirán por premios en metálico de hasta 200 euros, elevando el nivel competitivo del encuentro.

La jornada se desarrollará durante todo el día y estará abierta a la ciudadanía. Entre las 09:00 y las 18:00 horas se celebrará la competición oficial en las distintas categorías. Al mediodía, los asistentes podrán disfrutar de una paella valenciana, como guiño a la cultura gastronómica local. A partir de las 18:00 horas, el centro abrirá sus puertas al público con música en directo y acceso gratuito a las instalaciones, ofreciendo la oportunidad de descubrir la escalada desde dentro.

Desde la dirección de ClimbPro Center destacan que “haber atraído a más de 20.000 personas en solo 30 meses demuestra que Alicante tenía una demanda real de este deporte”. El evento se presenta así como una oportunidad para visibilizar el auge de los deportes alternativos y los nuevos modelos de ocio activo que están transformando los hábitos deportivos en la ciudad.