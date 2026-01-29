Europa League
Un Betis solvente asegura el 'Top 8' con un sufrido triunfo ante el Feyenoord
Antony hizo el primero tanto de los verdiblancos, Abde el segundo y Tengstedt descontó para el los neerlandeses
EFE
La inspiración en la primera parte del brasileño Antony dos Santos, autor del primer gol y asistente en el segundo que marcó el marroquí Ez Abde, la bastó al Betis para clasificarse directamente para los octavos de final de la Europa Leaguegracias a un sufrido triunfo sobre el Feyenoord, que acortó distancias mediante el punta danés Casper Tengstedt.
Cada equipo disfrutó de una ocasión clarísima en los primeros compases, que anunciaban el partido abierto que se vio en La Cartuja: a Abde se le complicó el mano a mano con Wellenreuther por un toque con el hombro que le impidió precisar su vaselina (min. 3) y Pau López achicó con una salida felina ante Larin (min. 5).
Los verdiblancos estaban cómodos en el intercambio de golpes, conscientes de que su mayor calidad individual terminaría decantando la lid y en ésas apareció, recién superado el cuarto de hora, Antony para abrir el marcador desde fuera del área con un tiro complicado, ya que tenía el balón prácticamente debajo del cuerpo.
La desventaja no aplacó las veleidades ofensivas del Feyenoord, que estuvo a punto de empatar con una incursión por la izquierda de Borges, cuyo centro remató en el área pequeña Larin, quien se volvió a topar con Pau López en su segunda para decisiva de la velada.
Pellegrini, un especialista en la defensa con el balón, mandó entonces ralentizar el ritmo del encuentro con largas secuencias de posesión que obligaron a los neerlandeses a defender cerca de su área, donde son más vulnerables, y en esa fase encontró Antony con un centro estupendo a Abde, que cabeceó el 2-0 con un escorzo.
Tras el descanso, el Betis quiso conservar un triunfo que le tendía los brazos con la ley del mínimo esfuerzo, sesteando en cuando tenía el balón y confiado en que la falta de puntería de Larin, que pifió un cabezazo franco nada más reanudarse el encuentro, se iba a contagiar al resto de sus compañeros.
Esta actitud especulativa terminó costándole el gol del descuento, anotado por Tengstedt de espectacular media vuelta después de porfiar por el balón con Pau López, que había abandonado su portería para obstaculizar el avance del delantero, muy hábil para embocar su tiro parabólico.
Aunque la lesión Shaqueel van Persie, el hijo del entrenador, cuando su padre ya había agotado los cambios hizo que el Feyenoord jugase el cuarto de hora final -prolongación incluida- en inferioridad numérica, el Betis no respiró tranquilo hasta los tres pitidos del árbitro, ya que se empeñó en defender durante el último tramo demasiado cerca de su área.
