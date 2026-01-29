El Club Furyo de Alicante logra 20 medallas en la segunda jornada de los Jocs y Liga 2026

El Club Furyo de Alicante ha iniciado el año con un destacado éxito deportivo tras lograr 20 medallas en la segunda jornada de los Jocs y Liga 2026 de taekwondo, celebrada este fin de semana en Montserrat (Valencia) . La entidad alicantina participó en la competición con 20 deportistas y obtuvo un total de 10 medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce, resultados que le permitieron, además, alcanzar el primer puesto por equipos en la Liga.

El dominio abrumador del Club Furyo quedó reflejado en los resultados de los combates, ya que sus competidores se impusieron en 37 de los 45 enfrentamientos disputados. La jornada tuvo una relevancia especial al tratarse de una prueba puntuable para el ranking de clasificación del próximo Campeonato de España.

Las medallas de oro fueron para Daniel Rico López, Gracia Cifuentes Torres, Iñaki López Álvarez, Francisco Ayela Onate, Gaia Fernández Lescano, Itziar García Godoy, Alina Lubaseva Judith Sanchis Ortega, Cristopher Cordovis y Miroslav Prokofyev quien también consiguió una medalla de bronce en la modalidad de poomsae.

Por su parte, Pablo Cuéllar Soriano, Mar Estradera Egea, Leire Carpena De Mingo y Unai Eugenio Martínez lograron la medalla de plata, mientras que Bárbara Arellano Puche, Alba Tatay González, Daniel Fuentes Sysoev, Daniel Ruiz Orozco y Vega Sevilla Hernández se colgaron el bronce.