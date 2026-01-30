Vela
Alicante acogerá el Spain Sail GP en 2028
Durante las temporadas 2026 y 2027 la sede principal del evento se ubicará en el litoral de la ciudad de València
El Pleno del Consell ha aprobado el acuerdo marco con la mercantil F50 League España S.L.U. para la celebración del evento deportivo de vela de alta velocidad Spain Sail Grand Prix, durante los años 2026, 2027 y 2028. La Generalitat se compromete a obtener la cesión de las instalaciones, espacios necesarios y permisos para el adecuado desarrollo de cada Gran Premio, incluyendo, entre otros, zonas de regata, áreas técnicas, espacios portuarios, áreas de hospitalidad y zonas de público.
La sede principal del evento se ubicará preferentemente en el litoral de la ciudad de València para las temporadas 2026 y 2027, y en el de Alicante para la temporada 2028.
SailGP es un campeonato internacional profesional de vela de alta velocidad, estructurado como una liga global compuesta por diversas sedes anfitrionas en las que se celebran Grandes Premios (Grand Prix) puntuables. Participan embarcaciones F50, catamaranes de competición de clase única, dotados de tecnología foiling y sistemas de control avanzados, capaces de alcanzar velocidades superiores a 90 km/h. La uniformidad técnica de la flota garantiza que el rendimiento deportivo dependa exclusivamente de la pericia competitiva de los equipos.
El importe total máximo al que ascenderán las obligaciones económicas de la Generalitat para los tres ejercicios es de 10 millones de euros, y corresponde al 50 % de las obligaciones de gasto derivadas de la celebración del evento.
La Generalitat ha señalado que la celebración del Spain Sail Grand Prix constituye "una oportunidad estratégica para la promoción internacional de la Comunitat Valenciana, ya que es uno de los campeonatos de vela profesional más seguidos del mundo. Esta exposición mediática contribuye al posicionamiento internacional de València y Alicante como destinos de referencia en el ámbito deportivo, turístico y marítimo".
Además, genera una afluencia significativa de visitantes nacionales e internacionales, incluyendo aficionados, equipos, personal técnico, medios de comunicación y seguidores del circuito, que tiene un impacto directo en la economía local, especialmente en los sectores de alojamiento, restauración, transporte y servicios turísticos.
También añade que "favorece la creación de sinergias entre SailGP, las administraciones públicas, entidades portuarias, empresas locales y el ecosistema náutico y tecnológico de la Comunitat Valenciana; genera empleo directo e indirecto relacionado con diversos sectores como personal técnico, proveedores locales, logística, infraestructuras, seguridad, transporte, hostelería y producción audiovisual, entre otros, e impulsará la cultura náutica y su práctica deportiva".
