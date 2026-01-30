La "I Gala UAEsport" pone en valor la importancia del deporte universitario

El Salón de Actos de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante ha acogido en la mañana de este viernes la I Gala UAEsport, un evento concebido para poner en valor los méritos y logros obtenidos en el ámbito del deporte universitario, reconocer a los medallistas en los campeonatos autonómicos y nacionales, visibilizar el trabajo de las secciones federadas —muy ligadas al grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD)— y destacar la labor del equipo de entrenadores y de los programas de salud y promoción deportiva impulsados por la UA.

Durante el curso 2024/2025, los deportistas de la universidad han logrado 96 medallas en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU), con 21 oros, 45 platas y 30 bronces, además de 26 medallas en los Campeonatos de España Universitarios (CEU), repartidas en 6 oros, 8 platas y 12 bronces, tanto en deportes individuales como de equipo.

El acto, presidido por la rectora Amparo Navarro, contó con la presencia de representantes de la Generalitat Valenciana, de los ayuntamientos de Alicante y San Vicente del Raspeig, patrocinadores y autoridades universitarias, que quisieron acompañar a deportistas, entrenadores y personal del Servicio de Deportes. En su intervención, Navarro subrayó “la importancia del deporte en la vida universitaria porque representa los valores que queremos transmitir desde la UA, además de su impacto positivo en la salud física y mental”, y recordó la apuesta de la institución por facilitar que los deportistas puedan compaginar su carrera académica con la práctica deportiva.

Organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, a través del Servicio de Deportes UA, la gala estuvo conducida por Sergio Sellés, director del Secretariado de Deportes, y contó también con la intervención de la vicerrectora Catalina Iliescu, quien agradeció “el esfuerzo y las miles de horas de trabajo que hay detrás de cada medalla”, tanto de deportistas como de entrenadores, así como la labor del personal de deportes en la organización de competiciones, desplazamientos y eventos y en la puesta en marcha de programas de promoción deportiva como UARunners, UASeniors o UASwimmers, en colaboración con Universidad Saludable. Su intervención concluyó con un emotivo homenaje al estudiante de CAFD y jugador del equipo de fútbol sala de la UA, Mario García, fallecido recientemente.

Premios individuales

En representación de los deportistas tomaron la palabra Pablo Martínez, del equipo de balonmano, y Judit Farrando, del equipo de baloncesto, quienes agradecieron el apoyo constante de la universidad y compartieron su experiencia como integrantes de equipos universitarios. Farrando calificó esta etapa como “una de las mejores decisiones de mi vida”, mientras que ambos coincidieron en destacar valores como el compromiso, el esfuerzo, el compañerismo y el crecimiento personal. “Cada éxito deportivo que conseguimos es un éxito de la UA y representarla es un orgullo y una responsabilidad”, afirmó Martínez.

Durante la gala se dieron a conocer también los Premios a Mejor Deportista Universitario 2024/2025, elegidos por votación pública entre cinco candidatos masculinos y cinco femeninas. El galardón femenino recayó en María Candela Bonete, en natación adaptada, mientras que en la categoría masculina el premio fue compartido, tras un empate en las votaciones, por Davide Bonomo, en surf, y Sergio San Martín Fernández, en escalada. Además, la organización reconoció la trayectoria profesional de los entrenadores Lamberto Villalón, de voleibol, y Pedro Ortiz, de baloncesto, con la entrega de una placa homenaje.

El balance

En los Campeonatos de España Universitarios, coordinados por el Consejo Superior de Deportes junto a las universidades, la Universidad de Alicante cerró su participación con un total de 26 medallas, repartidas en 6 oros, 8 platas y 12 bronces, gracias a la actuación de 186 deportistas, 94 mujeres y 92 hombres. Los mayores éxitos se concentraron en halterofilia, judo, triatlón y balonmano, disciplinas en las que se lograron los seis títulos nacionales.

Destacó especialmente la actuación de Martina Rocío Gramajo Carrión, campeona de España de halterofilia en la categoría de 58 kilos, cuyo rendimiento permitió además a la UA lograr el oro en la clasificación por universidades tanto en categoría femenina como mixta. En judo, Mireia Rodríguez Salvador se impuso en la categoría de –48 kilos, mientras que en triatlón Izan Edo Aguilar logró también el oro. A estos éxitos se sumó el del equipo universitario de balonmano, que se proclamó campeón nacional.

Dominio en el CADU

En el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, en el que participan las universidades de la Comunidad Valenciana representadas en el Comité Español de Deporte Universitario, la Universidad de Alicante fue una de las más destacadas, con 96 medallas, de las que 21 fueron de oro, 45 de plata y 30 de bronce, con la participación de 991 deportistas, 484 mujeres y 507 hombres. En deportes de equipo, la UA sumó ocho medallas, con oros en fútbol y balonmano masculino, y platas en baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol femenino, además de fútbol sala masculino y tenis, en una competición que contó con 291 participantes.

En deportes individuales, la universidad logró 88 medallas en 20 de las 25 disciplinas en las que estuvo representada, con 19 oros, 39 platas y 30 bronces, gracias tanto a éxitos individuales como a clasificaciones conjuntas por universidades. En este apartado destacaron los oros en remo y triatlón, las platas en judo, escalada, vela, bádminton, baloncesto 3x3, orientación y vóley-playa, y los bronces en taekwondo, vela, tenis de mesa, campo a través y kárate.

Noticias relacionadas

Entre los nombres propios sobresalen los oros en atletismo de Nicole Mariana Barrios, Carlos García y Cristian López, las actuaciones en judo y triatlón de Juan Valverde, Noelia Ana Rosa Cano e Izan Edo Aguilar, el triunfo de Ana Ramírez en bádminton, de Davide Bonomo en surf y de Àngels Alcaraz en tiro con arco, además de la victoria en vóley-playa mixto de Gonzalo González y Elsa Martínez. En total, la participación en deportes individuales fue de 272 deportistas, 125 mujeres y 147 hombres.