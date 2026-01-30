Primera FEB
El HLA Alicante estrena la segunda vuelta con un duelo directo
El conjunto dirigido por Rubén Perelló recibe al Súper Agropal Palencia con ambos equipos con el mismo balance
Arranca la segunda vuelta en la Primera FEB y el HLA Alicante regresa al Pedro Ferrándiz para recibir al Súper Agropal Palencia. El duelo de este sábado 31 de enero a las 19 horas corresponde a la 18ª jornada de competición y enfrentará en un choque directo a dos equipos asentados en la zona alta de la clasificación.
Con dudas llega a la cita el conjunto dirigido por Rubén Perelló. Pese a un gran balance de 10-6, ocupando la quinta posición, los tres últimos partidos se han saldado con derrotas: en su visita a Obradoiro, en casa frente a Coruña y el tropieza en Menorca. Pese a esta racha negativa, el HLA Alicante ha demostrado durante la temporada una notable capacidad competitiva y buscará reencontrarse con la victoria arropado por su afición, en un escenario clave para recuperar sensaciones y confianza.
El Pedro Ferrándiz será, una vez más, un factor importante para un equipo que necesita imponer ritmo, intensidad defensiva y mayor regularidad ofensiva para volver a sumar ante un rival de entidad.
Un rival directo con experiencia
El Súper Agropal Palencia, con Nacho Lezcano a los mandos, llega a Alicante como cuarto clasificado, también con un récord de 10-6, confirmando la enorme igualdad que reina en la categoría. En Primera FEB, el conjunto palentino ha firmado en sus últimos encuentros victorias ante Ourense y Tizona, con una derrota intermedia frente a Obradoiro, más la reciente derrota en la final de la Copa ante Movistar Estudiantes.
Palencia cuenta con un bloque sólido y con referentes claros. En el juego interior destaca Josip Vrankic, uno de los ala pívots más consistentes de la liga, con 12,9 puntos, 4,8 rebotes y 14,4 de valoración por partido. En la dirección y el perímetro, el protagonismo recae en Wintering, base con capacidad anotadora y liderazgo (12,4 puntos, 3,5 rebotes, 3 asistencias y 13,8 de valoración), bien secundado por Jakovics, que aporta 10 puntos y 2,5 asistencias por encuentro.
Máxima igualdad
El partido se presenta como un enfrentamiento directo por los puestos de privilegio, donde los detalles marcarán la diferencia. Para el HLA Alicante será fundamental elevar el nivel defensivo, controlar el rebote y encontrar fluidez en ataque para frenar a un Palencia que sabe jugar partidos cerrados y castigar cualquier desconexión.
Con ambos equipos empatados en victorias y la clasificación muy ajustada, el choque del Pedro Ferrándiz se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, una prueba de carácter y ambición para dos proyectos que aspiran a mantenerse en la pelea por la parte alta de la Primera FEB.
