Joaquín Rocamora toma el mando como seleccionador absoluto de 'Las Guerreras'

‘Sorpasso’ al frente de la selección española absoluta femenina. Al adiós de Ambros Martín como técnico le ha seguido el nombramiento de Joaquín Rocamora, entrenador del Atticgo Balonmano Elche, como nuevo seleccionador absoluto. El técnico malagueño da el salto desde el combinado Junior nacional, con quien logró este pasado verano el subcampeonato de Europa, y compaginará su cargo como seleccionador nacional con seguir hasta final de temporada en el club ilicitano, donde lleva desde 2016.

Así ha anunciado el relevo este viernes Francisco Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEB), quien con el consenso de su Junta Directiva ha decidido que Rocamora es el perfil idóneo para asumir el mando de ‘Las Guerreras’.

La selección española femenina cayó el pasado mes de diciembre en el Mundial, que se terminó llevando Noruega. Ahora, con Rocamora al mando, el primer objetivo del combinado nacional es clasificar al Europeo de 2026, con sede en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y República Checa. Su debut será en un doble enfrentamiento contra Austria, en las jornadas 3 y 4 del clasificatorio que se disputarán el 4 y el 7 de marzo, respectivamente.

Experiencia y liderazgo

Joaquín Rocamora (Ronda, 7 de noviembre de 1985) se ha convertido durante la última década en uno de los entrenadores españoles con mayor prestigio en el balonmano femenino.

Con las Guerreras Junior logró en 2023 el título de la EHF Championship, consiguiendo el ascenso de nuestro país a la primera línea continental, para colgarse la medalla de plata el pasado verano en el Europeo de la categoría disputado en Podgorica, evidenciando la calidad de una generación que llama con fuerza a la puerta de la selección absoluta.

Desde 2016, Rocamora lidera el proyecto del Atticgo Elche en la Liga Guerreras Iberdrola. En 2024 logró el primer título continental del club, levantando la EHF European Cup. A nivel nacional, en 2021 conquistó la Copa de SM la Reina y la Supercopa de España, y acumula cuatro subcampeonatos de la Liga Guerreras Iberdrola, los tres últimos de manera consecutiva. Además, en el último Campeonato de España de Selecciones Territoriales, logró el oro dirigiendo al combinado juvenil femenino de la Comunidad Valenciana.

“Agradecido y feliz”

En sus primeras declaraciones tras hacerse pública la decisión, Joaquín Rocamora ha calificado su futuro al frente de la selección como “un reto apasionante. No puedo ocultar mi felicidad por poder llegar a dirigir la selección absoluta después de haber trabajado con los equipos nacionales inferiores durante estos años”.

Joaquín Rocamora, santo y seña del equipo de balonmano Atticgo. / XAVIER SOLANAS

El técnico rondeño se muestra “muy agradecido a la confianza del presidente de la Real Federación Española, Francisco Blázquez, quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto, así como al Balonmano Elche, que ha entendido esta oportunidad personal, dando todas las facilidades”, ya que Rocamora seguirá ligado al club ilicitano hasta el final de esta temporada.