La Media Maratón Internacional de Alicante llega a 7.200 inscritos

La Meridiano Media Maratón Internacional & 10k Aguas de Alicante, que ha sido presentada este viernes en el Museo del Agua, Pozos de Garrigós, ha llegado a los 7.200 inscritos. Esta es la cifra al cierre del plazo para participar y supera en 2.000 atletas a los que se apuntaron en 2025, según ha explicado José Manuel Albentosa, director técnico de la prueba que organiza el Club Atlético Montemar.

La carrera, con el lema "Alicante, una ciudad para correr", saldrá a las 9.30 horas del domingo 22 de febrero desde la zona Ocean Race, del puerto de Alicante, donde también finalizará. Discurrirá por un circuito homologado hasta 2032 por la Federación Española de Atletismo y pasará por lugares emblemáticos de Alicante como el Paseo de Gómiz, la Explanada, las avenidas de Soto y Gadea, la avenida de la Constitución y la Plaza del Ayuntamiento, entre otros. El momento de la salida tendrá un instante de marcado carácter alicantino cuando el tenor Mario González, interprete "a capela" el Himno de Alicante, original de Juan Latorre.

José Pedro García, Luis Barcala, Sergio Sánchez y Dulce Molina, durante la presentación del evento. / Ayto. de Alicante

El 65% de los inscritos son hombres y el 35%, mujeres. Este segundo porcentaje ha experimentado un crecimiento del 8% sobre 2025 cuando se situó en el 27% de féminas. Más de tres mil de los 7.200 inscritos son extranjeros provenientes de 50 países, lo que equivale al 45%. En el caso de los españoles, el porcentaje se sitúa en el 55% y provienen de 48 de las 52 provincias españolas.

El alcalde Luis Barcala ha significado que "esta prueba convierte a Alicante en el epicentro nacional de las pruebas de running. Genera alegría entre los participantes y quienes salen a la calle a presenciarla para convertirla en una fiesta del deporte". Ha explicado también que "tanto la Media como la Maratón se autoalimentan la una de la otra en una doble apuesta de éxito y cada vez más demandada". Sobre el recorrido, ha asegurado el primer edil que "mostrará lo mejor y lo más bonito de Alicante para convertirse en una impagable postal promocional de la ciudad".

Compromiso con el deporte

La directora comercial de Meridiano, Dulce Molina, ha incidido en que "el patrocinio de la Media Maratón reafirma nuestro compromiso, como empresa, en el fomento de la salud y el bienestar con el complemento de los valores propios de la actividad deportiva y de la vida sana".

El director de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, ha anunciado que el importe de las inscripciones para personas con distintas discapacidades es gratuita. También, la puesta en marcha de la iniciativa Dorsal Solidario con beneficios destinados a Cruz Roja, Asociación Española contra el Cáncer y Adiem.

José Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar, ha destacado que "si en la primera edición, organizada en 1981 por el club, fueron 372 los corredores, y ahora llegamos a los 7.200, se explica bien la progresión de esta carrera con un claro componente, además, social". Ha explicado también que serán 250 voluntarios, de otras entidades y del propio club, quienes prestarán servicio en la matinal del 22 de febrero. Ha hecho público, al mismo tiempo, que la ocupación hotelera en Alicante para ese fin de semana es del 100%.

Ganadores en 2025

Youness Belyamna y Sioned Howells fueron los primeros en cubrir los 21,097 kilómetros en 2025 con tiempos de 1h 08' y 1h 20' mientras que Bartolomé J. Falkowski y Natalia Gasnk lo hicieron en el 10K con cronos de 31' 57'' y 38' 55, respectivamente.

Distintas comisiones de hogueras y barracas estarán situadas en distintos puntos del recorrido, siguiendo las bases de un concurso de animación para incentivar a los atletas participantes. Las tres primeras clasificadas en 2005 fueron: Polígono Babel-Bernardo Pérez Sales, Diputació-Renfe y Plaza de Gabriel Miró.