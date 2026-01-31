Tenis
Charo Esquiva, campeona absoluta de la Comunidad Valenciana
La tenista de Bigastro cumplió con su papel de favorito y estrena la temporada 2026 con este título autonómico
La joven tenista de Bigastro Charo Esquiva se ha proclamado este fin de semana campeona absoluta de la Comunidad Valenciana, en el torneo celebrado en el CC Bixquert de Xàtiva.
La deportista patrocinada por TM Grupo Inmobliario, que era la principal favorita del torneo, arranca de este modo la temporada 2026 con este título a nivel autonómico.
Lo hizo, además, cumpliendo con ese papel de cabeza de serie número 1, ya que no cedió ningún set en todo el torneo, y en el partido decisivo derrotó a la segunda favorita del evento, Adriana Monlleo, a la que se impuso por un marcador de 6-0 y 7-5.
Esta es la segunda vez que Charo Esquiva se proclama campeona absoluta de la Comunidad Valenciana, tras haber conquistado el título en la edición de 2023.
