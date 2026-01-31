Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche CF

Duelo español para el Atticgo Elche en los cuartos de la European Cup

Las franjiverdes se medirán al Atlético Guardés en el mes de marzo

Las mejores imágenes del Atticgo Elche en octavos de final de la European Cup

Las mejores imágenes del Atticgo Elche en octavos de final de la European Cup / Áxel Álvarez

EFE

El Atticgo Elche y el Atlético Guardés se enfrentarán en los cuartos de final de la EHF European Cup femenina de balonmano, según ha deparado el sorteo celebrado este sábado en la sede de la federación europea.

El partido de ida se disputará en el pabellón municipal de A Sangriña de A Guarda el 21 o el 22 de marzo, mientras que la vuelta tendrá lugar una semana después en el pabellón Esperanza Lag de Elche.

Esta será la tercera ocasión en un lustro en la que ambos equipos se miden en competición continental.

Abandono por covid-19

En 2021, el Atticgo Elche tuvo que abandonar la competición al darse varios positivos por coronavirus en su plantilla, por lo que pasó de ronda el equipo gallego.

Dos años más tarde, el equipo gallego apeó en las semifinales al Atticgo Elche tras vencer en los dos partidos de la eliminatoria.

