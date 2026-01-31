El HLA naufraga en ataque ante Palencia y suma la cuarta derrota seguida

La mala dinámica que lastraba al HLA Alicante en el tramo final de la primera vuelta se prolonga en el arranque de la segunda, abriendo la puerta a la primera crisis, todavía en minúsculas, del equipo de Alicante. Cuarta derrota seguida para los lucentinos, con muchas dificultades para anotar por dentro y por fuera, y con una muy pobre aportación de sus hombres importantes. El quinteto titular de Perelló, integrado ayer por Mike Torres, Polanco, Mwema, Geu y Larsen apenas aportó 22 de los 63 puntos en los que se quedó el Lucentum frente a un rival que le desarboló en el primer cuarto y luego, sin excesivas complicaciones, fue capaz de salir del pequeño bache que atravesó justo antes del ecuador del segundo cuarto.

Mike Torres pierde el control de la bola al intentar la penetración en la zona de Palencia. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Después, el bloque de Nacho Lezcano se limitó a beneficiarse de la condescendencia en la defensa de perímetro por parte de los jugadores del HLA y en la improvisación de sus tres piezas diferenciales (Jakovics, Kamba y Wintering) para resolver el duelo en el Centro de Tecnificación, que solo atisbó la posibilidad de competir de sus hombres cuando Mendikote y Aris se juntaron sobre el parqué.

DESTACADO ► Lo mejor: El dúo Mendikote-Aris. Los dos, suplentes de inicio, le aportaron 28 puntos al equipo en un día en el que los cinco titulares apenas sumaron 22 entre todos ellos. ► Lo peor: La desafección general. Sin interés defensivo general y con escaso acierto desde el perímetro a pesar de la insistencia (7 de 31 en triples), el HLA llegó a perder de 20 puntos. ► Próximo partido: Los alicantinos se desplazan al Pazo Dos Deportes Paco Paz para medirse con el Ourense el sábado que viene (7 de febrero) en la disputa de la 19ª jornada, a las 19:00 horas.

De su mano y gracias a su intensidad, sus decisiones y su acierto, el cuadro de Perelló fue capaz de enderezar el 16-28 con el que acabó el primer acto. El tándem lideró un parcial de 5-0 que elevaron a 14-2 y que valió para fijar el marcador en un esperanzador 29-30. Sin embargo, la segunda personal señalada sobre el pívot de Portugalete acabó con la reacción lucentina, que sin él sobre el parqué volvió a mostrarse muy vulnerable en su aro.

Ocho puntos palentinos consecutivos sin respuesta local permitieron a Lezcano recobrar el control del encuentro en el Pedro Ferrándiz, que al descanso daba una cómoda renta a los visitantes: 33-42. La pésima puesta en escena de los alicantinos tras el pitido inicial se repitió en la tercera manga, facilitando con ello la máxima ventaja palentina en el duelo de aspirantes al ascenso: 42-62.

Mendikote se hace fuerte en la pintura delante del Jakovics. / Alex Domínguez

Esos 20 puntos que tocaba limar en menos de un cuarto de hora se le hicieron muy cuesta arriba a los locales, que continuaban naufragando desde la línea de tres puntos con unos porcentajes bajísimos que, sin embargo, no le privaron de seguir intentando sumar de tres en tres en cada viaje... con muy poco éxito.

Al cuarto final se llegó con un 48-65 muy poco halagüeño para la parroquia alicantina, que veía como sus hombres importantes firmaban una noche de nula producción en ataque. Mientras tanto, Kamba, con sus dobles figuras; Lakovics y Borg, martilleando desde el 6,75 (5 de 8, el primero; y 4 de 8 el segundo); y Armus, Oroz y Manu Rodríguez sosteniendo el rebote, daban una notable renta a los castellanos, que en los últimos 10 minutos de juego no sintieron nunca el aliento lucentino en un pulso para olvidar... y también para reflexionar, dado que el desastre coral de los jugadores que están llamados a marcar diferencias fue la causa principal de esta derrota, la séptima del curso para Rubén Perelló, que aún no ve peligrar la disputa del «play-off», pero sí la garantía del factor cancha a favor en esa eliminatoria tras la temporada regular.

Los alicantinos, sin dirección ni puntos, siguen encajando mucho (85 de promedio en los últimos cuatro tropiezos), y así es muy complicado obtener victorias, máxime cuando tu media de anotación está en 70 tantos por contienda. La próxima cita, el sábado que viene, en el Pazo Dos Deportes Paco Paz. Allí aguarda Ourense, que tratará de engancharse a la pelea por estar entre los nueve primeros, algo que no ha logrado en la presente temporada, de momento muy irregular para los gallegos.