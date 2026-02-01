La ilicitana Ángela Martínez, plata en casa en el Nacional de larga distancia

El Pabellón Esperanza Lag de Elche ha acogido este sábado el Campeonato de España de Larga Distancia de natación, dentro de la especialidad de aguas abiertas, donde se ha presentado el grueso de estrellas nacionales de la disciplina, entre ellas la ilicitana Ángela Martínez, que acabó segunda en los 5 kilómetros femeninos, colgándose la medalla de plata.

En la prueba reina del evento, con Martínez compitiendo en casa, María de Valdés (CN Mataró) hizo valer su favoritismo y paró el crono en un tiempo de 55:56.46, seguida de la ilicitana (57:00.90) y de Paula Otero (57:09.10).

En hombres el triunfo fue para Mario Méndez, con récord de España (52:25.35), mientras que Mateo García se hizo con la plata por delante de un batallador Cristóbal Vargas, cuyos 53:33.40 suponen la mejor marca nacional sub-19.

Alianza Elche-RFEN

Elche sigue erigiéndose como un enclave estratégico muy importante para la natación española. Las instalaciones del pabellón Esperanza Lag acogerán este 2026 dos campeonatos de España, el de Larga Distancia disputado este fin de semana y, del 18 al 21 de junio, el de Escuelas Alevín de waterpolo.

La ciudad ilicitana, que con anterioridad ya ha organizado competiciones de waterpolo y natación (por ejemplo, el Campeonato de España por FFAA Infantil de waterpolo en 2023), fortalece de esta forma los nexos con la Real Federación Española de Natación (RFEN) y se destaca como una de las capitales de los deportes acuáticos a nivel nacional.

