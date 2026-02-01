Un madrugador Ilicitano salva el fin de semana de la provincia

El fin de semana alicantino en Segunda RFEF dejó la única victoria del Elche Ilicitano, que en duelo de filiales derroto al segundo del Real Madrid. Los franjiverdes, que poco a poco parece que levantan cabeza, eran los únicos que jugaban en casa. En sus salidas, derrotas de Alcoyano, Intercity y Orihuela.

Derrota alcoyana

El Alcoyano sufrió una derrota dura ante el Valencia Mestalla en un encuentro dominado por el viento y al que se adaptó mejor el equipo local. Los de Ángulo tuvieron mejor disposición en el primer tiempo, merodeando el área de Zárraga. El conjunto de Fran Alcoy intentó en la segunda parte exponer algo más, si bien la necesidad del Mestalla para huir de la zona baja le concedió el gol cuando Prevedini acertó a superar al meta. El Alcoyano careció de pólvora para rescatar punto alguno y sigue transitando por un bache.

Mala racha del Intercity

El Intercity consumó su segunda derrota consecutiva en su visita a al filial del Tenerife. La primera mitad arrancó con los locales metiendo una marcha más al encuentro, poste incluido a cinco minutos para el descanso. En la reanudación, con sensación de igualdad, lo menajaba mejor el Tenerife, que al final tuvo premio. Loren abrió la lata y Juan Ybarra, en el añadido, hizo hincar la rodilla a los alicantinos.

El Ilicitano, a más

El Ilicitano sigue empeñado en salir de la zona de descenso y venció al Real Madrid C. Herraiz, a los 40 segundos, hizo el primero. Sin esperar a que el filial madridista se recuperase, Piri anotó antes del cuarto de hora el segundo. En la segunda parte, Ramos se creció ante las ocasiones de un Madrid que gestionaba Mesonero. Incluso este envió un esférico al larguero local antes de que los franjiverdes quedasen con diez por la roja directa a Pablo Felipe. Pese a ello, el Ilicitano resistió.

El Orihuela cae en Cuenca

La urgencia del Quintanar fue mayor que la ambición del Orihuela y ello conllevó que los locales se llevasen el triunfo. Chabo golpeó pronto para adelantar al Quintanar, mucho más asentado que los oriolanos. Los conquenses llevaron el peso del encuentro y en los minutos finales apuntillaron el triunfo con el gol de Tiziano.