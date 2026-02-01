La Volta a Peu a la Sierra Fontcalent completa su 14ª edición pese al mal tiempo

La Asociación Salvem Fontcalent ha vuelto a convocar, por decimocuarta vez, a cerca de 150 amantes de la naturaleza en una marcha senderista, ya emblemática, que año tras año alza la voz en defensa de la conservación de ese ecosistema en riesgo de degradación.

En esta edición, marcada por unas condiciones meteorológicas adversas, la organización ha querido "destacar y agradecer especialmente la fidelidad y el compromiso de los participantes", que no dudaron en acudir a la cita a pesar de las inclemencias climatológicas, que finalmente han dado tregua y han favorecido que se completara la reivindicación.

Como en ediciones anteriores, el tejido social de las partidas ha tenido un papel protagonista, con la participación activa de las asociaciones de vecinos Amigos de Fontcalent de El Rebolledo; Lo Xeperut, de Vallonga; y La Amistad, de La Alcoraya. Ecologistas en Acción ha vuelto a respaldar esta veterana marcha, junto con otras asociaciones vecinales como San Gabriel, Moralet, Nuevo Moralet y Carolinas Bajas-Palmeretes.

Tras una cálida bienvenida por parte de los organizadores, los senderistas partieron desde la plaza José Antonio Torá, de El Rebolledo para completar un recorrido aproximado de 10 kilómetros por la cara norte de la sierra. Un año más, los asistentes pudieron elegir entre la ruta tradicional y una alternativa más corta, opción que se consolida edición tras edición y favorece una mayor participación.

Imagen de la marcha organizada este domingo por la Asociación Salvem Fontcalent. / INFORMACIÓN

Durante el itinerario, y mediante paradas explicativas, los participantes conocieron distintos puntos de interés, como la fuente termal que da nombre a la sierra, el antiguo depósito de aguas de La Alcoraya que abasteció a Alicante en el siglo XIX, diversas formaciones geológicas singulares y el yacimiento íbero-romano de Fontcalent. La marcha volvió a combinar divulgación ambiental, patrimonio histórico y convivencia vecinal.

La Volta a Peu nació, y persiste, por la necesidad de poner en valor la riqueza histórica, natural y paisajística de la Sierra Fontcalent, al tiempo que se denuncia el impacto negativo de actividades como el Vertedero de Alicante o la expansión de la cantera de áridos, que continúan amenazando este entorno y la calidad de vida de quienes lo habitan.

Un momento de la Volta a Peu, de carácter ecologista, por la Sierra de Fontcalent. / INFORMACIÓN

Los asistentes pudieron disfrutar nuevamente del avistamiento de la pareja de águilas perdiceras que habita la sierra. La especie protagonista de esta edición ha sido la el Ammonite, fósil guía del Mesozoico muy presente en la gran mole jurásica que es la Sierra Fontcalent. Destacando así el gran interés geológico que también atesora nuestra montaña.

Tras catorce ediciones, el espíritu de la Volta a Peu a la Sierra Fontcalent se mantiene vivo gracias al compromiso y la fidelidad de la ciudadanía, que continúa respaldando esta iniciativa y reclamando apoyo social e institucional para garantizar la protección y el futuro de este valioso enclave natural, frente a las amenazas que lo acechan.