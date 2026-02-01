Asociación
La Volta a Peu a la Sierra Fontcalent completa su 14ª edición pese al mal tiempo
La Asociación Salvem Fontcalent reivindica la conservación de ese entorno natural en su cita anual con los amantes de la naturaleza
La Asociación Salvem Fontcalent ha vuelto a convocar, por decimocuarta vez, a cerca de 150 amantes de la naturaleza en una marcha senderista, ya emblemática, que año tras año alza la voz en defensa de la conservación de ese ecosistema en riesgo de degradación.
En esta edición, marcada por unas condiciones meteorológicas adversas, la organización ha querido "destacar y agradecer especialmente la fidelidad y el compromiso de los participantes", que no dudaron en acudir a la cita a pesar de las inclemencias climatológicas, que finalmente han dado tregua y han favorecido que se completara la reivindicación.
Como en ediciones anteriores, el tejido social de las partidas ha tenido un papel protagonista, con la participación activa de las asociaciones de vecinos Amigos de Fontcalent de El Rebolledo; Lo Xeperut, de Vallonga; y La Amistad, de La Alcoraya. Ecologistas en Acción ha vuelto a respaldar esta veterana marcha, junto con otras asociaciones vecinales como San Gabriel, Moralet, Nuevo Moralet y Carolinas Bajas-Palmeretes.
Tras una cálida bienvenida por parte de los organizadores, los senderistas partieron desde la plaza José Antonio Torá, de El Rebolledo para completar un recorrido aproximado de 10 kilómetros por la cara norte de la sierra. Un año más, los asistentes pudieron elegir entre la ruta tradicional y una alternativa más corta, opción que se consolida edición tras edición y favorece una mayor participación.
Durante el itinerario, y mediante paradas explicativas, los participantes conocieron distintos puntos de interés, como la fuente termal que da nombre a la sierra, el antiguo depósito de aguas de La Alcoraya que abasteció a Alicante en el siglo XIX, diversas formaciones geológicas singulares y el yacimiento íbero-romano de Fontcalent. La marcha volvió a combinar divulgación ambiental, patrimonio histórico y convivencia vecinal.
La Volta a Peu nació, y persiste, por la necesidad de poner en valor la riqueza histórica, natural y paisajística de la Sierra Fontcalent, al tiempo que se denuncia el impacto negativo de actividades como el Vertedero de Alicante o la expansión de la cantera de áridos, que continúan amenazando este entorno y la calidad de vida de quienes lo habitan.
Los asistentes pudieron disfrutar nuevamente del avistamiento de la pareja de águilas perdiceras que habita la sierra. La especie protagonista de esta edición ha sido la el Ammonite, fósil guía del Mesozoico muy presente en la gran mole jurásica que es la Sierra Fontcalent. Destacando así el gran interés geológico que también atesora nuestra montaña.
Tras catorce ediciones, el espíritu de la Volta a Peu a la Sierra Fontcalent se mantiene vivo gracias al compromiso y la fidelidad de la ciudadanía, que continúa respaldando esta iniciativa y reclamando apoyo social e institucional para garantizar la protección y el futuro de este valioso enclave natural, frente a las amenazas que lo acechan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública
- Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
- El mejor sendero de la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja
- La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
- Orihuela suspende el Mercado Medieval el sábado por la mañana por el viento
- Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras la polémica por tener un piso en la promoción de vivienda protegida