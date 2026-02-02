Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla LeonardoTráfico hoyAlquiler viviendasApellidos caso VPO AlicanteExplotación sexualTrajes de protección
instagramlinkedin

Sanciones

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

Gianni Infantino, presidente del organismo, defiende retirar las sanciones, que "no han conseguido nada", y propone empezar por las categorías inferiores

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

EFE

Londres

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky. "Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", señaló.

Además, Infantino calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota". "Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", subrayó.

En la misma entrevista, el máximo mandatario de la FIFA también defendió la decisión del organismo de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación.

Noticias relacionadas

"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la ora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", afirmó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  2. Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
  3. Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
  4. Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
  5. Cómo acceder a una vivienda protegida en Alicante: así es el procedimiento de la Generalitat que Barcala pide modificar
  6. Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento
  7. Xe, no passa res
  8. Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

Aluvión de solicitudes de médicos y enfermeras para cubrir las áreas de difícil cobertura de Alicante

Aluvión de solicitudes de médicos y enfermeras para cubrir las áreas de difícil cobertura de Alicante

"El Setiet" refuerza la difusión del patrimonio de Elche en su edición más ambiciosa

"El Setiet" refuerza la difusión del patrimonio de Elche en su edición más ambiciosa

La especialista en Edad Media y memoria histórica que pregonará las fiestas de Aspe

La especialista en Edad Media y memoria histórica que pregonará las fiestas de Aspe

Un Mercado Medieval en Orihuela de récord: estas son las cifras de asistentes

Un Mercado Medieval en Orihuela de récord: estas son las cifras de asistentes

¿Hay que devolver la subida de las pensiones de enero? La respuesta oficial de la Seguridad Social

¿Hay que devolver la subida de las pensiones de enero? La respuesta oficial de la Seguridad Social

Una oficina que da tumbos en Elche: de recibir a peregrinos a sede de la Capital Mediterránea del Deporte

Una oficina que da tumbos en Elche: de recibir a peregrinos a sede de la Capital Mediterránea del Deporte

Oportunidad en Alicante: un piso de cuatro habitaciones y más de 100 metros cuadrados en Villafranqueza

Oportunidad en Alicante: un piso de cuatro habitaciones y más de 100 metros cuadrados en Villafranqueza
Tracking Pixel Contents