La Fundación del Deporte Ilicitano y VegaFibra presentan su alianza

La Fundación de l´Esport Il.licità y VegaFibra presentaron su alianza y a la empresa de telecomunicaciones como nuevo partner del deporte ilicitano en un evento realizado en el Centro Cultural Las Clarisas que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, así como de numerosos representantes del deporte de la ciudad, como presidentes de clubes y deportistas. También se presentaron las líneas estratégicas de la Fundación para este año.

El acto comenzó con la proyección de un vídeo de Elche Capital Mediterránea del Deporte en 2026 y a continuación llegó el discurso de Isabel Antón, presidenta de la Fundación. En el mismo agradeció la implicación de VegaFibra en el deporte ilicitano y animó a todas las empresas a sumarse al proyecto de la Fundación, en un año especial donde además de eventos deportivos se va a postar por la formación, el deporte inclusivo y la responsabilidad social corporativa.

El CEO de VegaFibra, Ángel Pic, acompañó su discurso con un vídeo que resumía la gran implicación que tiene su empresa en el deporte de Elche y su entorno. Además del patrocinio del Elche CF, VegaFibra quiere demostrar que está con la ciudad y con sus clubes y deportistas, y es por ello que el trabajo de la Fundación y la denominación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte han sido claves.

Personalidades del deporte

El acto lo cerró el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que se congratuló de la presencia de tantas personalidades del deporte y destacó que está floreciendo la semilla que plantaron grandes alcaldes hace más de 50 años y Elche es una ciudad que vive el deporte y que moviliza a miles de personas cada semana en las instalaciones deportivas de la ciudad. También agradeció el trabajo de la Fundació y la implicación de VegaFibra y así como el esfuerzo que realizan otras empresas para apoyar el deporte de nuestra ciudad.

Antes de finalizar el acto, el cantor de la capella del Misteri, Javier Piñol, interpretó el Aromas Ilicitanos en el patio del Convento de Las Clarisas que cuenta con una acústica espectacular, lo que unida a la voz del tenor hizo las delicias de los asistentes.