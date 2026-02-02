Gran inicio de temporada para el equipo de triatlón de la UA
Roberto Sánchez logró la victoria en el Campeonato Autonómico de Duatlón
El equipo de triatlón de la UA arrancó la temporada este fin de semana con destacados resultados. Roberto Sánchez logró la victoria en el Campeonato Autonómico de Duatlón celebrado en Xilxes, donde además, gracias a los puestos de Manu Prada (4.º) y Edu Blanco (5.º), el conjunto de la UA se proclamó campeón autonómico de la disciplina.
Paralelamente, en el Duatlón de Águilas —prueba clasificatoria para el CESP de duatlón—, Marta Pintanel e Izan Edo subieron a lo más alto del podio, mientras que Eloy Canales firmó una excelente segunda posición, confirmando el gran momento de forma del equipo en este inicio de temporada.
Estas competiciones de duatlón forman parte del calendario invernal de preparación de los deportistas dirigidos por Roberto Cejuela, que utilizan este tipo de pruebas como puesta a punto de cara a las citas internacionales de triatlón, cuyo calendario comenzará a disputarse a partir del próximo mes de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
- Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
- Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
- Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
- Cómo acceder a una vivienda protegida en Alicante: así es el procedimiento de la Generalitat que Barcala pide modificar
- Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento
- Xe, no passa res
- Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública