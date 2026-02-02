Gran inicio de temporada para el equipo de triatlón de la UA

El equipo de triatlón de la UA arrancó la temporada este fin de semana con destacados resultados. Roberto Sánchez logró la victoria en el Campeonato Autonómico de Duatlón celebrado en Xilxes, donde además, gracias a los puestos de Manu Prada (4.º) y Edu Blanco (5.º), el conjunto de la UA se proclamó campeón autonómico de la disciplina.

Paralelamente, en el Duatlón de Águilas —prueba clasificatoria para el CESP de duatlón—, Marta Pintanel e Izan Edo subieron a lo más alto del podio, mientras que Eloy Canales firmó una excelente segunda posición, confirmando el gran momento de forma del equipo en este inicio de temporada.

Noticias relacionadas

Estas competiciones de duatlón forman parte del calendario invernal de preparación de los deportistas dirigidos por Roberto Cejuela, que utilizan este tipo de pruebas como puesta a punto de cara a las citas internacionales de triatlón, cuyo calendario comenzará a disputarse a partir del próximo mes de marzo.