El HLA Alicante se pierde en 2026 tras el adiós de Walker

Al Lucentum se le está haciendo demasiado cuesta arriba el inicio del 2026. Desde el cambio de año, el equipo entrenado por Rubén Perelló ha perdido cuatro partidos consecutivos (Mallorca, Leyma Coruña, Obradoiro y Palencia), ha dejado de ser el equipo dominante que sí era hasta entonces y ha pasado de postularse como un candidato fijo a jugar los "play-off" por regresar a la ACB... a ceder casi todo su margen respecto a la zona media de la clasificación.

De un 10-3 a un 0-4 que siembra dudas. Especialmente porque desde la salida de Jordan Walker el pasado 30 de diciembre, tras abonar su cláusula de rescisión, el equipo no ha vuelto a transmitir las sensaciones que le ubicaban como uno de los equipos punteros en la categoría.

El combo estadounidense era uno de los pilares para Rubén Perelló. El entrenador mallorquín, sin la capacidad de firmar a un relevo con tanto talento e ideal encaje en el equipo debido al poco margen de reacción que hubo, atraviesa su momento más complejo de la temporada, con la abultada derrota frente a Palencia del pasado sábado como golpe de realidad.

El Lucentum cae derrotado ante el Palencia / Alex Domínguez

Un rival directo, al que se le presume un nivel similar al HLA, fue ampliamente superior a los de Alicante. Un mal primer cuarto condenó al equipo de Perelló, que no tuvo capacidad para reaccionar en una tarde donde ni la intensidad defensiva ni el acierto en triples (siete de 31, un 22%) permitieron que se enganchara al choque en ningún momento.

Mendikote y Aris, lo mejor

Entre las pocas buenas noticias de las que puede presumir el Lucentum en este primer mes competitivo del año resaltan las actuaciones del alero Unai Mendicote y del base Sebastian Aris. Frente a Palencia, ambos fueron suplentes en el inicio, pero la dupla aportó 28 puntos en un día muy gris en líneas generales, donde los titulares incluso hicieron menos puntos que ellos (22).

Con el empuje de ambos, entre otros, y una mejor versión de Kevin Larsen, el margen de mejora del HLA durante los 15 partidos de fase regular que restan todavía es amplio. Pese a la mala racha, el brillante final de 2025 que firmó el Lucentum permite al club ser quinto clasificado con diez victorias y siete derrotas. El margen sobre el décimo clasificado, primero que se queda fuera del "play-off", es de dos victorias.

La primera oportunidad para retomar el vuelo llega este sábado (19 horas), en el Pazo Dos Deportes Paco Paz, frente a un Ourense que es 13º clasificado (7V-9D) y llega de tres derrotas consecutivas. Un escenario propicio para dejar atrás un mal arranque de año, volver a ser el Lucentum del segundo tramo de 2025... y olvidar a Walker.