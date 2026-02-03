Balonmano
Elda y Elche se enfrentan por un billete a la Copa de la Reina
Las ilicitanas han anunciado la renovación de Paula Agulló y Patricia Méndez por un año más
Elda Prestigio y Atticgo Elche se ven las caras en la segunda fase de la Copa de la Reina. El partido le dará a las ganadoras acceso a la fase final de la competición, que se disputará en Donosti. El encuentro será el miércoles cuatro de febrero a las ocho de la tarde, en el Pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibañez.
Ambos equipos llegan con un nivel parecido, con tan solo una victoria más en liga por parte de las ilicitanas. Sin embargo, en el partido entre ambos equipos, el conjunto eldense salió ganador en su feudo por 18 a 23.
Renovaciones del Atticgo
El conjunto dirigido por Joaquín Rocamora ha demostrado la solidez de su proyecto con la renovación en los últimos días de Paula Agulló y Patricia Méndez para la próxima temporada, que se suman a las ya anunciadas Nicolle Morales y Paola Bernabé. "Para mí, el Club Balonmano Elche es mi casa. Me ha visto crecer tanto personal como deportivamente y es donde llevo toda mi vida jugando al balonmano", declaró Méndez. Agulló, por su parte, se mostró "agradecida" a la entidad por seguir compartiendo equipo con sus compañeras y cuerpo técnico.
El duelo pone de manifiesto el buen estado de forma por el que pasa el balonmano femenino en la provincia. Las entradas para el encuentro tendrán un precio de diez euros para adultos y cinco para público juvenil, mientras que socios y abonados podrán acceder de forma gratuita.
