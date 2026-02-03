Deportes
La UCI confirma a Benidorm como sede de la Copa del Mundo de ciclocrós en 2027
La localidad alicantina acogerá por quinto año consecutivo una prueba de la élite mundial el día 17 de enero
La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha confirmado que Benidorm acogerá por quinto año consecutivo una prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, que se disputará el 17 de enero de 2027.
La cita alicantina vuelve a figurar en el calendario oficial de la competición tras el éxito deportivo y de público de la última edición, celebrada el 18 de enero, que congregó a cerca de 15.000 espectadores en los parques de Foietes y El Moralet, de los que un 45% procedían del extranjero.
El organizador del evento, Pascual Momparler, destacó que Benidorm es "una de las pocas carreras que la UCI mantiene año tras año" en el calendario y subrayó el impacto económico del evento para la Costa Blanca en pleno mes de enero, así como su contribución al desarrollo del ciclocross español.
Participación española
Momparler recordó además la presencia de varios ciclistas nacionales destacados en los recientes Campeonatos del Mundo, como Benjamín Noval, Raúl Mira o Felipe Orts, y señaló que la edición de 2027 permitirá seguir creciendo con el objetivo de optar a la organización del Mundial de 2031.
Por su parte, el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez, calificó la confirmación como "una grandísima noticia" y confió en consolidar la alianza con la UCI para culminar con la celebración de los Campeonatos del Mundo en 2031.
Desde su estreno en 2023, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en Benidorm se ha consolidado como uno de los principales eventos deportivos del invierno en España.
En su joven palmarés la prueba ya con ganadores célebres, como el neerlandés Mathieu van der Poel, ocho veces campeón del Mundo, y los belgas Wout van Aert y Thibau Nys, en hombres, o Lucinda Brand, actual campeona del Mundo, y Fem van Empel en mujeres.
