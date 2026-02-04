Biniam Girmay, primer líder la Volta a la Comunitat Valenciana
El ciclista eritreo del NSN Cycling Team se impuso al esprint en la primera etapa
El ciclista eritreo Biniam Guirmay (NSM) se impuso al esprint en la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, de 160 kilómetros entre Segorbe y Torreblanca, con un tiempo de 3h 52:41, y gracias a la bonificación se enfundó el primer jersey amarillo de la general.
La salida se retrasó unos minutos debido a los problemas mecánicos de Hamisch Armitt (Novo Nordisk). Saltaron nada más arrancar la carrera Diego Pablo Sevilla (Polti) y Mats Wenzel (Kern Pharma) y por detrás el polaco Danny Van de Tuuk (Euskaltel-Euskadi) y Adam Lewis (Pro Cycling), que kilómetros después contactarían con el dúo cabecero, mientras que Hamisch Armitt les perseguía con algo más de medio minuto de retraso e intercalado entre los escapados y el gran grupo.
El pelotón, comandado por Lidl-Trek, estabilizó la desventaja en los tres minutos, mientras soplaba con fuerza el viento, lo que provocó que aumentara el ritmo ante el miedo a la aparición de los abanicos.
A 75 kilómetros de meta y ya por carreteras más anchas, que relajaron el ritmo del pelotón, el cuarteto de escapados mantenía 2:40 minutos de ventaja sobre el pelotón.
En los prolegómenos de la ascensión a Los Madroños, único puerto de la etapa y de tercera categoría, hubo una caída masiva de corredores, aunque sin consecuencias.
Cazados por el pelotón
En los primeros kilómetros de subida, el pelotón rebajó la desventaja a menos de un minuto con los escapados, de los que se descolgó Lewis primero y posteriormente Wenzel. El fuerte ritmo impuesto por el Movistar provocó que se rompiera el pelotón y tras la ascensión quedara un grupo cabecero de cerca de una veintena de corredores entre los que se encontraban los principales favoritos, salvo el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), que cazaron a los dos escapados a 27 kilómetros de meta.
El RedBull Bora tomó el mando de la carrera con Aleksandr Vlasov y Giulio Pellizzari tirando del grupo pero, ante la falta de colaboración del resto de equipos, demarró el italiano que se fue en solitario, mientras por detrás, a casi medio minuto, el segundo grupo del pelotón conectaba con el primero.
En la entrada a Torreblanca, el pelotón aceleró y a un kilómetro de meta la gran promesa del ciclismo italiano era atrapado. A 350 metros se lanzo el esprint en el que Biniam Guirmay tomó la cabeza aunque en el último metro se le lanzó Arne Marit (RedBull Bora); no obstante, el eritreo se impuso por centímetros para llevarse la victoria y el 'maillot' amarillo.
En la segunda etapa de este jueves, se disputará una contrarreloj individual entre Carlet y Alginet de 17,5 kilómetros, en la que el belga Remco Evenepoel parte como gran favorito para llevarse el triunfo parcial y auparse a la primera plaza de la general.
Pedersen abandona por lesión
El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), excampeón del mundo en ruta, abandonó este miércoles la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, tras verse implicado en la caída masiva que tuvo lugar en los prolegómenos de la ascensión a Los Madroños, en la primera etapa de la carrera. Pedersen, que el pasado año ganó cuatro etapas del Giro de Italia y una de la Vuelta a España, donde se llevó la clasificación por puntos, fue trasladado a un hospital para someterse a exploraciones mas exhaustivas, informó su equipo Lidl-Trek. El corredor danés era uno de los principales atractivos de la ronda valenciana, en la que el eritreo Biniam Guirmay (NSM) se proclamó vencedor de la primera etapa y se convirtió en el primer líder de la general.
