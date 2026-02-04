Bádminton
Carolina Marín se opera otra vez: esta vez del menisco de la rodilla derecha
La campeona olímpica en Río 2016, que no ha vuelto a competir desde que se retirara en los JJOO de París en 2024, vuelve a pasar por el quirófano
Efe
La jugadora onubense de bádminton Carolina Marínse sometió este miércoles a una operación de menisco en su rodilla derecha, ante las molestias que le impedían realizar su trabajo con normalidad desde hace meses, y se estima que su periodo de recuperación se prolongue durante unas seis semanas.
El equipo de comunicación de la campeona olímpica en Río 2016 anunció que la intervención, llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes, ha transcurrido sin problemas y que se le ha realizado una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de la rodilla derecha.
Plazos de recuperación
"Tras varias pruebas realizadas, se ha tomado la decisión de intervenir, pues los plazos de recuperación le permiten mantener sus objetivos deportivos", explicó.
La jugadora onubense (15 de junio de 1993), siete veces campeona de Europa, tres del mundo y premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, sufrió la tercera lesión grave de rodilla de su carrera el 4 de agosto de 2024, en la semifinal de los Juegos Olímpicos de París, cuando estaba a punto de clasificarse para la final al dominar a la china Bing Jiao He en el segundo set.
Ocho meses después de su grave lesión, en abril de 2025, reanudó los entrenamientos con raqueta y, entre sus objetivos, está la participación en el Campeonato de Europa que se celebrará entre 6 y el 12 de abril próximo en Huelva.
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
- La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
- El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida
- La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable