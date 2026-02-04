El Elda Prestigio pasa a la fase final de la Copa de la Reina

El Elda Prestigio se planta en San Sebastián para disputar la fase final de la Copa de la Reina tras vencer por 23-22 al Atticgo Elche. El partido tuvo dos caras. En la primera parte, las eldenses cosecharon una cómoda ventaja de hasta seis goles. En la segunda, sin embargo, el conjunto dirigido por Alberto Zabalegui mostró una mejor cara y estuvo a un lanzamiento fallido de mandar el encuentro a la prórroga.

El duelo comenzó con un ritmo trabado, las faltas eran constantes. Esto hizo que el ritmo anotador comenzara muy pausado, llegando a los primeros cinco minutos con un resultado de 2-1. Entre tantas infracciones, el equipo local supo mantener la calma y no dejó de aumentar su distancia en el marcador. Para ello fue clave la actuación ofensiva de Malena Vallés con ocho goles y las paradas de Meriem Ezbida y Virginia Fernández.

Tensión hasta el final

Tras el descanso, parecía que la tónica sería la misma. Sin embargo, Carmen Figueiredo trató de hacer la épica. La jugadora portuguesa hizo tal despliegue en ataque que ni un codazo fortuito pudo frenar sus, también, ocho anotaciones. Cuando Zabalegui vio que se le acababa el tiempo, cambió de estilo y apostó por un ritmo de juego frenético. Con él, las visitantes se acercaron poco a poco al billete a Euskadi.

Tal fue el cambio, que todo el dominio mostrado por el Elda Prestigio se pudo caer en el último segundo. El conjunto dirigido por Bea Escribano realizó una falta en el último segundo que le dio una última oportunidad al Elche. Aún así, las locales mostraron otra señal más de resistencia cuando el lanzamiento chocó en Elena Cuadrado, evitando así la prórroga.

Ahora, solo tres partidos les separan de la gloria. Las eldenses sueñan con repetir la hazaña que ya consiguieron en 2002 y 2005. A espera del sorteo, las de Escribano podrían enfrentarse a las vigentes campeonas Super Amara Bera Bera.