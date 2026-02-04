La NBA Basketball School llega a La Nucia

Este miércoles en Madrid se ha realizado la presentación de la NBA Basketball School de La Nucía, que será la primera en un proyecto más amplio para abrir cinco escuelas de baloncesto de la NBA en España. Para desarrollar la NBA Basketball School se construirá un nuevo Pabellón en La Nucía, en el Colegio Vallemar, que será la sede oficial de esta escuela internacional de baloncesto base, para jugadores de 6 a 18 años.

La presentación se ha realizado en la sede la NBA en Madrid y ha contado con la presencia de los embajadores de la NBA en Europa Víctor Claver (exjugador de Portland Trail Blazers, selección española y Valencia Basket), Salah Mejri (exjugador Dallas Mavericks y Real Madrid), Héctor Argüelles (NBA Head of Business Operations EME), José Luis Ortiz (editor del grupo Gigantes del Basket), y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Así como Begoña Méndez, CEO Vallemar y Luis Miguel Rodríguez, CEO Vallemar La Nucía y el concejal de Deportes Sergio Villalba.

En el acto José Ortiz destacó que “para el grupo Gigantes del Basket es un orgullo ser parte de esta iniciativa, que arranca en La Nucía con el objetivo de promover y desarrollar el baloncesto, en una alianza próspera de la mano de una entidad como NBA y con el apoyo institucional de la localidad”.

El legendario Víctor Claver destacó la importancia de la puesta en marcha de esta escuela internacional de baloncesto, “yo como valenciano estoy muy contento de tener esta oportunidad de apoyar este proyecto de la NBA Basketball School La Nucía. Será la primera en La Nucía, en nuestra Comunitat Valenciana. Esto me permitirá estar conectado con La Nucía y con la NBA, a través de esta escuela internacional. Es importante apoyar estas escuelas que potencian la base y permiten a los jugadores y jugadoras de baloncesto, una formación extra a la de sus clubs o equipos” afirmó Víctor Claver.

El exjugador de Dallas Mavericks Salah Mejri comentó el cambio que supondrá esta NBA Basketball School para la ciudad. “Esta NBA Basketball School va a dar mucha importancia a la ciudad de La Nucía. Es la primera de España y no es Valencia, no es Barcelona, no es Madrid, sino en La Nucía. Los niños y niñas tendrán una oportunidad de crecer y mejorar en el baloncesto en esta NBA Basketball School de La Nucía. La NBA es un nombre gigante, es el mejor embajador del baloncesto y poner el nombre de La Nucía y NBA juntos, es una cosa muy importante”.

“La llegada de la NBA Basketball School es un paso de gigante en nuestra consolidación a nivel internacional y posiciona nuestra marca “La Nucía, Ciudad del Deporte” a nivel mundial. Hará que jóvenes promesas del baloncesto de todo el mundo vengan a estudiar, residir y formarse en esta escuela internacional, que tendrá alumnado interno. De ahí la colaboración con el Colegio Vallemar que ofrecerá esa formación bilingüe en inglés, para que el idioma no sea una barrera. Además, este centro escolar construirá un nuevo pabellón que se dedicará en exclusiva al baloncesto y estará totalmente tematizado de la NBA Basketball School. La llegada de la NBA Basketball School es un sueño hecho realidad” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

De 6 a 18 años

La NBA Basketball School en La Nucía está abierta tanto a jugadores masculinos como femeninos de entre 6 y 18 años, internos y externos. Está basada en “el estilo NBA” de desarrollar jugadores en un programa estructurado y un entorno enfocado en el desarrollo de habilidades y la promoción de valores positivos como la integridad, el trabajo en equipo, el respeto y la determinación.

Tiene varios programas, el principal es la NBA Basketball School en La Nucía que se desarrolla de septiembre a junio y que arrancará el próximo curso, el 1 de septiembre de 2026.

Después están los Campus NBA: Navidad, Semana Santa y Verano y entrenamiento para el desarrollo de habilidades fundamentales e individuales de los jugadores. La actividad de la NBA Baskeball School en La Nucía comenzará en Semana Santa con actividades del 6 al 9 de abril y continuará con el Campus de Verano en junio.

NBA Basketball School

El plan de estudios de la NBA Basketball School, diseñado para formar a los jugadores y proporcionar a los padres, entrenadores y organizaciones una mejor comprensión del proceso de mejora, fue creado por el departamento de Operaciones Internacionales de Baloncesto de la NBA en colaboración con entrenadores, jugadores y especialistas en desarrollo de jugadores actuales y antiguos de la NBA. Desde 2017, se han anunciado o puesto en marcha NBA Basketball School en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Italia, Japón, Kuwait, Líbano, Lituania, Luxemburgo, México, Marruecos, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, República Dominicana, Turquía, Suiza y Uruguay.