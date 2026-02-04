"Si quieres que Mbappé corra al menos 11 kilómetros por partido, no te molestes. No lo hará”

Álvaro Arbeloa defendió hace unos días que Kylian Mbappé y Vinícius no deberían correr para defender porque su obligación es estar frescos para desbordar en ataque. Un discurso que contradecía al del anterior entrenador del conjunto blanco, Xabi Alonso, al que el pulso con el vestuario, especialmente con jugadores como Vinícius, Valverde o Bellingham, le terminó costando el puesto en el banquillo del Real Madrid el pasado 12 de enero.

Defensa de Mbappé

Este martes se ha pronunciado sobre el asunto el seleccionador francés Didier Deschamps. Lo ha hecho en el Festival de Periodismo Deportivo de Laval, durante discurso inaugural sobre su relación con los medios, titulado: 'Un entrenador no debería decir eso'. Deschamps respondió a un periodista que advertía que el delantero de los bleus era el único que no corría en la selección. Y al salir en defensa del jugador del Real Madrid dejaba esa reflexión: "Mbappé no es egoísta. Pero nadie espera que corra un mínimo de 11 km por partido. Si quieres que corra al menos 11 kilómetros por partido, no te molestes. No lo hará”.

Guy Stéphan, asistente de Deschamps en la selección, también salió en defensa del delantero de Bondy, apuntando que Mbappé "hace carreras de mucha más intensidad" para exculpar a delantero, que efectivamente recorre menos de 11 kilómetrospor partido y menos distancia que muchos de sus compañeros en el Real Madrid y en la selección. Tanto Deschamps como su asistente pusieron el foco en la calidad de sus carreras y no en la cantidad de metros recorridos por el francés.

Esto ocurría el día que Antonio Pintus arrancaba en Valdebebas una 'minipretemporada' para poner a la primera plantilla blanca a punto, de cara a los compromisos de Champions y Liga que tienen que afrontar en los próximos meses. Florentino Pérez exigió a Xabi Alonso que Pintus se hiciera cargo de la parcela física y el tolosarra se negó, lo que le costó el despido. Ahora Pintus está trabajando con el equipo, recuperando las máscaras para que entrenen en hipoxia y disparen las prestaciones en los próximos partidos.

Noticias relacionadas

Encontronazo con Arbeloa

Este miércoles EL PERIÓDICO adelantaba que el pasado domingo, después del triunfo contra los vallecanos en un partido caótico, los futbolistas mostraron sus discrepancias al técnico en el vestuario. Esto provocó que Arbeloa tardase más de una hora en salir a rueda de prensa. Preguntado por el motivo de ese retraso, se limitó a declarar: "Estoy bien, gracias por la preocupación. Gracias". Los jugadores asumen que Arbeloa es un técnico interino, lo que menoscaba su jerarquía en un vestuario que después de los partidos en Lisboa y ante el Rayo, dudan de su capacidad. Inmediatamente después de ese episodio, se conocía que los futbolistas dispondrían de dos días de vacaciones, pese a que el entrenador había advertido que necesitan más entrenamientos.