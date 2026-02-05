Arranca el Boxam Internacional Élite en La Nucía

El pasado 3 de febrero dio comienzo el Boxam International Élite en La Nucía. El pabellón Muixara ha instalado dos rings en los que acogerá, hasta el sábado, la competición de boxeo.

En los dos días de competición, el evento ha acogido ya más de ochenta combates con 250 boxeadores de hasta 21 países, con lugares como Cabo Verde, Estonia o Kazajistán. Los combates son de entrada gratuita y podrán seguirse desde el canal de Youtube de la Federación Española de Boxeo.

La categoría masculina cuenta con categorías desde -55 kilogramos hasta -90 kg. Por su parte, las mujeres disputarán desde -48 hasta -75 kilos. Ambas competiciones permitirán a tanto a deportistas nacionales como internacionales prepararse para las grandes citas europeas y mundiales de 2026.