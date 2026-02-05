Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato Dori AlcoyEdil UrbanismoSuegro exconcejalaAlquilar viviendas protegidasEpsteinBorrasca Leonardo
instagramlinkedin

Rugby

El Huesitos La Vila busca la final de la Copa del Rey

El conjunto vilero disputa este domingo la semifinal en el estadio del Complutense Cisneros con la mayor ambición

El Huesitos busca el pase a la gran final

El Huesitos busca el pase a la gran final / David Revenga

Víctor Pérez

Víctor Pérez

El Huesitos La Vila buscará este domingo (12.30) su clasificación para la gran final de la NTT Data Copa del Rey. Para ello deberá derrotar en Madrid al Complutense Cisneros en la semifinal del torneo en un duelo de alto voltaje que se disputa en el Estadio Nacional. El conjunto que entrena Falu Quirelli busca la revancha del encuentro de liga disputado en el Pantano donde los madrileños se impusieron en un duelo de gran igualdad. La plantilla es consciente de que esta semifinal no tendrá nada que ver y está muy mentalizada de la importancia que tiene para el club alcanzar la final de la Copa del Rey. La expectación aumenta a medida que se acerca la hora del partido y la ilusión es enorme entre los jugadores. Optimismo en La Vila respecto a este partido que aparca de momento la competición liguera para centrar todos los sentidos en este duelo que puede marcar la exitosa temporada del Huesitos. La afición vilera se desplazará a Madrid para apoyar a su equipo en uno de los encuentros más importantes de su historia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante
  3. Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
  4. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  5. El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
  6. Pilar de la Horadada denuncia esperas de seis horas para descargar sus camiones de basura en la planta de Dolores
  7. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  8. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante

El jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, señalado por la polémica de las viviendas protegidas en Alicante

El jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, señalado por la polémica de las viviendas protegidas en Alicante

Todo lo que no sabías sobre el parque más famoso de Benidorm: de estilo neoclásico, construido sobre un barranco y con un homenaje a Julio Iglesias

Todo lo que no sabías sobre el parque más famoso de Benidorm: de estilo neoclásico, construido sobre un barranco y con un homenaje a Julio Iglesias

Protesta por impagos a trabajadores frente al edificio PROP de la Generalitat en Alicante

Decenas de trabajadores protestan por los ERE ante el Ayuntamiento de Elche

Decenas de trabajadores protestan por los ERE ante el Ayuntamiento de Elche

Parque de l'Aigüera de Benidorm

Parque de l'Aigüera de Benidorm

¿Puede un exfutbolista millonario recibir una pensión vitalicia con 36 años? El abogado Miguel Benito Barrionuevo analiza el caso de Mikel San José

¿Puede un exfutbolista millonario recibir una pensión vitalicia con 36 años? El abogado Miguel Benito Barrionuevo analiza el caso de Mikel San José

Acord exigix la dimissió de la regidora de Servicis Socials de Crevillent per la gestió amb l’incendi mortal

Acord exigix la dimissió de la regidora de Servicis Socials de Crevillent per la gestió amb l’incendi mortal

¿Qué es el proyecto HermanaDNos del Colegio de Dietistas-Nutricionistas?

¿Qué es el proyecto HermanaDNos del Colegio de Dietistas-Nutricionistas?
Tracking Pixel Contents