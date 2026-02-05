El Huesitos La Vila busca la final de la Copa del Rey

El Huesitos La Vila buscará este domingo (12.30) su clasificación para la gran final de la NTT Data Copa del Rey. Para ello deberá derrotar en Madrid al Complutense Cisneros en la semifinal del torneo en un duelo de alto voltaje que se disputa en el Estadio Nacional. El conjunto que entrena Falu Quirelli busca la revancha del encuentro de liga disputado en el Pantano donde los madrileños se impusieron en un duelo de gran igualdad. La plantilla es consciente de que esta semifinal no tendrá nada que ver y está muy mentalizada de la importancia que tiene para el club alcanzar la final de la Copa del Rey. La expectación aumenta a medida que se acerca la hora del partido y la ilusión es enorme entre los jugadores. Optimismo en La Vila respecto a este partido que aparca de momento la competición liguera para centrar todos los sentidos en este duelo que puede marcar la exitosa temporada del Huesitos. La afición vilera se desplazará a Madrid para apoyar a su equipo en uno de los encuentros más importantes de su historia.