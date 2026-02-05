Orihuela-San Vicente, etapa de alto voltaje de la Volta

Etapa de alto voltaje entre Orihuela y San Vicente del Raspeig correspondiente a la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana. Se completarán este viernes 158 kilómetros, con un recorrido claramente definido en dos partes, ya que los 100 primeros kilómetros son completamente llanos, mientras que en los 50 últimos se subirán dos puertos de montaña, el último de ellos, el de Tibi, de segunda categoría y a 35 kilómetros de meta.

La etapa tendrá salida neutralizada a las 13:10 horas desde el Parque de la Ocarasa, junto al monumento en homenaje a Bernardo Ruiz, primer ciclista español federado de la historia. Esta salida cobra un significado especial al coincidir con el centenario de su nacimiento, recordando además la oportunidad que tuvo Orihuela el pasado año de compartir con él en vida la salida de una etapa desde su ciudad natal.

Una vez iniciada la marcha, el pelotón se dirigirá hacia la pedanía oriolana de Los Desamparados, para entrar posteriormente en tierras murcianas por Beniel, pasando por El Mojón, y regresar de nuevo al término municipal de Orihuela por Arneva y Hurchillo.

Tras adentrarse en el corazón de la Vega Baja, pasando por Bigastro y otros municipios, la carrera continuará hacia Santa Pola, Alicante y San Juan. Después de aproximadamente 100 kilómetros de terreno llano, comenzará el tramo más exigente de la etapa, con la ascensión al Alto de Tibi, puerto de segunda categoría, tras iniciar la zona montañosa en Xixona, y el paso por Agost, antes de finalizar en San Vicente del Raspeig.

Es una etapa claramente diferenciada en dos partes, con opciones tanto para escapadas como para los equipos de los velocistas, lo que la convierte en una jornada muy atractiva para corredores y público.

Paso por Alicante

La tercera etapa de la 77ª Vuelta Ciclista a la Comunidad Valencia pasará por la ciudad de Alicante este viernes y traerá algunas complicaciones de tráfico. Entre las 15.00 y las 16.45 horas habrá que cortar el tráfico de algunas vías para facilitar el paso del pelotón de 126 ciclistas.

El recorrido de la Volta afectará a Urbanova, a los accesos al aeropuerto de Alicante-Elche, a la estación de autobuses y frente litoral hasta su salida por la avenida de Dénia en sentido San Juan. A la altura del monasterio de Santa Faz se dirigirá hacia los términos municipales de Xixona y Agost para acabar en San Vicente del Raspeig. Esta etapa tiene un recorrido de 158 kilómetros y parte de Orihuela.

El recorrido que se verá afectado en el término municipal de Alicante es el siguiente:

N-332, en el límite con el término municipal de Elche, en el Saladar de Aguamarga

avenida de Elche

plaza del Arquitecto Miguel López

paseos de Loring y Mártires de la Libertad

Puerta del Mar

avenida Juan Bautista Lafora

calle Jovellanos

avenida de Denia hasta el término municipal de San Juan.

El paso de la caravana de la Volta por este último punto será por los pasos subterráneos para una menor afección al tráfico rodado, por lo que las intersecciones en superficie con la calle Canónigo Manuel Penalva, avenida Pintor Xavier Soler (Gran Vía9, avenida Deportista Alejandra Quereda (Vía Parque) y el enlace con la autopista A-70 estarán abiertas al tránsito de vehículos. Eso sí, no se podrá continuar por los ramales o accesos que conducen a la avenida de Denia.

El acceso al aeropuerto desde el centro de Alicante estará señalizado mediante una ruta alternativa, situada entre la intersección de la N-332 y la N-340, en la avenida de Elche.

Urbanova, incomunicada durante 90 minutos

El barrio de Urbanova “permanecerá incomunicado con el resto del municipio” durante el paso de la ‘serpiente multicolor’, lo que se estima en unos 90 minutos, indica el ayuntamiento en una nota. Estará, igualmente, limitado el acceso a la estación de autobuses.

El estacionamiento en todo el recorrido de la carrera estará prohibido y despejado desde las 22 horas del jueves 5 de febrero y se realizarán cortes de calles en todas las vías recayentes al circuito.

Segunda etapa con viento

El ciclista belga Remco Evenepoel (RedBull Bora) se impuso, con un tiempo de 20:12, en la contrarreloj individual de la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, de 17,5 kilómetros entre Carlet y Alginet, en una jornada marcada por las decisiones tomadas por la organización por seguridad, debido al fuerte viento.

La organización decidió que los tiempos no computaran para la clasificación general, por lo que el eritreo Biniam Girmay (NSN), ganador de la primera etapa, se mantiene como líder.

A pesar de que no pudo situarse como primero de la general y abrir ventaja con sus rivales directos, Evenepoel salió decidido a por un triunfo en su especialidad, la contrarreloj, y sumó el triunfo número 70 de su carrera profesional.

Tras la reunión del protocolo de seguridad mantenida a primera hora de la mañana se decidió no solo que los tiempos no computaran para la general, sino que los 121 ciclistas compitieran con las bicicletas convencionales y no las especiales para la contrarreloj, ante el peligro de caída que supondría ante las fuertes rachas de viento que había en la zona.

Estas decisiones modificaron sensiblemente el desarrollo de una etapa, que en principio, estaba llamada a ser, junto a la etapa reina del sábado, como determinante para la victoria final de la carrera.

Pese a estos condicionantes, el gran favorito, Remco Evenepoel, salió a por todas para llevarse el triunfo de etapa. Tras una parte inicial muy técnica y una pequeña ascensión, el campeón mundial de contrarreloj ya marcaba el mejor tiempo en el punto intermedio en el kilómetro 9, rebajando en siete segundos el mejor tiempo marcado por Mathias Vacek (Lidl Trek).

El belga no ahorró esfuerzos en el parte final de la etapa y confirmó en meta la victoria, al superar a su compañero de equipo Aleksandr Vlasov en 8 segundos y a Vacek en 15 segundos, que completó el podio de la jornada.