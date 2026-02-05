El Real Club de Regatas de Alicante elige este viernes a su 27º presidente

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) tendrá nuevo presidente tras los ocho años de mandato de Miguel López. Este mismo viernes los 2.068 socios de la entidad están llamados a las urnas, que se abrirán presencialmente en el club a las 9:00 horas y cerrarán a las 20:00, cuando comenzará el recuento que revelará el nombre del vigesimoséptimo dirigente de la historia del RCRA.

No será una elección fácil. Es la primera vez que se miden tres candidaturas, que han debatido airadamente sobre temas de gran calado económico como el de la necesaria reparación de los pantalanes y sobre la millonaria inversión que representa, calculada el año pasado en cinco millones de euros a pagar a lo largo del próximo lustro.

Crispación

No obstante, ningún candidato ha querido decantarse del todo por cuál es su postura sobre el quid de la cuestión: si la obra la sufragará toda la masa social del club o solo aquellos socios armadores, es decir, los que amarran barcos y por tanto están directamente afectados por el estado de los pantalanes.

Este tema ha llenado de crispación las recientes asambleas del Real Club de Regatas y es la que más tensión traslada a estas elecciones que, por ampliación del censo y las presencia de tres opciones, podrían superar los 902 votos de los comicios de 2022, que en aquel momento se resolvieron por apenas 40 votos de diferencia.

Romero, López y Albert

Los nombres de Javier Romero, Javier López y Juan José Albert son los que figuran en la terna. Romero, rodeado de un amplío equipo mayormente asociado al sector de armadores del club, ha apostado por "cerrar heridas", abrirse a la ciudad y buscar fondos europeos que ayuden a afrontar las obras que requieren los muelles.

López, por su parte, ligado al área deportiva y específicamente a la sección de remo, ha prometido "recuperar" el espíritu del club y ofrecer mayor transparencia en el presupuesto de la reparación de los pantalanes, que también pretende acometer con ayuda de fondos públicos.

Albert, tercer candidato en presentarse formalmente, pone el foco en "unir" de nuevo a las diferentes secciones del club y superar la reciente etapa de crispación. Como propuesta de calado, plantea una modificación de los estatutos para regular de manera pormenorizada las atribuciones de la Junta Directiva. Sobre los pantalanes, promete investigar a fondo la situación y resolverla "con las máximas garantías".

De entre estos tres hombres resultará elegido el encargado de dar solución a los problemas que aquejan a esta institución centenaria, de las más antiguas de España y de vital significancia para Alicante y su innegable relación con el deporte náutico.